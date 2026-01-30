礼真琴、『DREAM STAGE』5話でテレビドラマ初出演！ NAZE躍進のカギ握る音楽番組P役
中村倫也主演ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系／毎週金曜22時）第5話（2月13日放送）のゲストとして、元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴がテレビドラマ初出演。7人組ボーイズグループ・NAZE躍進の鍵を握る音楽番組プロデューサー役を演じる。
本作は、K‐POPの世界を舞台に、かつて問題を起こして業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越えて共に夢を目指す熱い絆の物語。
礼真琴が第5話で演じるのは、やり手の音楽番組プロデューサー・石田美奈。NAZEのライバルグループで日本デビューが決まったTORINNERのプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）に言葉巧みに出演交渉する一方で、NAZEの所属事務所のナム社長（ハ・ヨンス）にも出演を打診していて…。最大のライバルTORINNERの活躍で窮地に陥っていたNAZEにとって、音楽番組プロデューサー・石田は救世主になるのか…？
演じる礼は、2009年に宝塚歌劇団に95期生として入団。高い歌唱力とキレのあるダンス、舞台映えする表現力で注目を集め、2019年に星組トップスターに就任すると、圧倒的な存在感を放つ男役スターとして『ロミオとジュリエット』や『1789 −バスティーユの恋人たち−』などで主演。2025年に退団してから、ドラマのみならず映像作品への出演は本作が初となる。
礼は「映像作品は今回が初めてでしたが、未知の世界なのでとにかく飛び込んでみようという気持ちで撮影に臨みました。ドラマの現場は舞台とは違うことが多く、戸惑うばかりであっという間でした…！ こうやってドラマができあがっているんだと知ることができ、貴重な経験をさせていただいたことが本当にうれしいです」と語っている。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■礼真琴
映像作品は今回が初めてでしたが、未知の世界なのでとにかく飛び込んでみようという気持ちで撮影に臨みました。ドラマの現場は舞台とは違うことが多く、戸惑うばかりであっという間でした…！ こうやってドラマができあがっているんだと知ることができ、貴重な経験をさせていただいたことが本当にうれしいです。相手に詰め寄るシーンでは監督から「もっと圧をかけてほしい」とリクエストがあり、ちょっと男役に戻った感覚になりました。誰もが応援したいと思うワクワクする作品だと思うので、私もその一部になれたことも嬉しいです。毎話毎話、いろんな挫折や壁にぶち当たるできごとがあると思うんですけど、第5話もなかなか心苦しいものがありますが……それを乗り越えた先の彼らのパフォーマンスを楽しみにしていただきたいですね。NAZEの皆さんはまだデビュー前ということですが、この作品の中でパフォーマンス力をあげているんだろうなと思うので、これからがすごく楽しみ。私も負けないように頑張ります！
■企画プロデュース・高橋正尚
“50年に1人の逸材”というお噂だけは存じ上げておりましたが、実際お会いしてその美しさと輝くような存在感に圧倒されました。映像作品のご出演自体が初めてということで、はじめは「緊張します…」と仰っていましたが、演技をされている時の佇まいは、初めてとは思えない堂々としたものでした。撮影の際、カメラアングルを変えて何度も同じお芝居を繰り返して頂くため「映像を嫌いにならないでほしい」と心配していましたが、最後は「もっと勉強したいです。またやりたいです！」と笑顔で仰って下さって。きっと近い将来、様々な映像作品でご活躍されるだろうと確信しました。ファンの皆様には、これまでとは少し違う礼さんの素敵さをお届けできると思いますので、楽しみにお待ち頂ければと思います！
