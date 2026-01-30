戸田恵梨香＆与田祐希、“姉妹ショット”に反響「美人姉妹」「仲良し姉妹」
日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の公式インスタグラムが29日に更新。戸田恵梨香と与田祐希のオフショットを公開した。
【写真】姉妹役を演じる戸田恵梨香＆与田祐希の劇中カット
投稿されたのは、幸後一香役を演じる戸田と、その妹・幸後綾香役の与田が並んだ“姉妹ショット”。第2話のオフショットとして、病院の屋上で撮影された1枚で、「仲良し姉妹、笑顔でパシャリ」とコメントが添えられている。
写真では、入院中の綾香を演じる与田に、姉役の戸田が寄り添う姿が収められている。
コメント欄には「仲良し姉妹さん」「美人姉妹」「お二人とも美しい」「幸せショットだ」など、2人を称賛する声が多数寄せられている。
引用：日曜劇場『リブート』インスタグラム（＠reboot_tbs）
