B.LEAGUE DRAFT 2026

バスケットボールのBリーグは29日、創設10年目で初となるドラフト「B.LEAGUE DRAFT 2026」を開催した。高校3年生〜大学4年生とプロ2年目までの選手が対象。23クラブが参加し、計11選手がドラフト指名を受けた。一方、指名回避が相次ぐ結果に。Bリーグの島田慎二チェアマンは「想定内」として“狭き門”であることがバスケ界全体にもたらす好影響を展望した。

「指名回避」という言葉が何度も会場に響いた。1巡目で指名したのは23クラブ中わずか6クラブ。2巡目ではたった2人しか名前が呼ばれなかった。志望届を出していた候補選手は108人いたが、3巡目も合わせてBプレミアへの切符を手にしたのは11選手止まり。13クラブが1人も指名しないことを選択した。島田氏はこの結果を「想定内」とし、第1回のドラフトを「ポジティブ」と総括した。

指名が少なかった理由として「2つ難しい要因があった」。そう言って島田氏が挙げたのが、「初年度だからこそ設けた特例」と「サラリーキャップ」だった。

Bリーグは2026-27シーズンから「B.革新」として様々な改革を行う。その目玉の一つがドラフト制度だ。リーグ構造が従来のB1、B2、B3からBプレミア、Bワン、Bネクストに生まれ変わる中、国内トップのBプレミアにプロ1〜3年目で所属するためには、必ずドラフトを経由しなくてはいけなくなった。これにより、これまで自由交渉で契約先を選択できた選手の権利が制限されることになる。

そんな中、初年度に関しては2025-26シーズン開始までにプロ契約を結べば、ドラフトを回避できる特例が設けられた。島田氏は「そこでおそらく10数名、このドラフトにかかるであろう選手が参加しない状況になった」と説明。例えば、白鴎大を中退し、昨年9月に広島とプロ契約を締結した佐藤涼成もその1人だろう。この特例がなければ、20人近くの指名になっていたと島田氏は見通す。

もう1つのサラリーキャップも「B.革新」で始まる制度。Bプレミアの場合は上限が8億円に設定されている。この予算額の中で各クラブはロスターを構築していく。そんな中、新人年俸の大幅増額や複数年契約の担保、契約金の設定等が打ち出された。ドラフトで進路選択に一定の制限を強いられる選手がどのクラブに指名されても不利益を被らないよう、選手の権利を充実させたい意図がある。

ドラフトが“狭き門”であることが「日本の強化に資する」

しかし、この設定年俸の大きさが指名に二の足を踏む原因にもなった。例えば日本の大学から1巡目で指名された選手が「2年契約＋プレーヤーオプション」を締結すれば、年俸は1800万円。「3年契約」なら契約金3000万円、年俸800万円だ。「現行の戦力の中でも調整しないと収まらないというクラブがある中で、若い選手にどこまで投資するかという判断はやはり難しかった」と島田氏は見る。

また、Bプレミアでは外国籍選手が同時に出場できるオンザコートが2人から3人に拡大する。島田氏は「事前にクラブにアンケートを取ると、20名ぐらい指名される可能性があった。それが11だった。正直言ってプレミアはオンザコートの厳しさもあるし、簡単じゃない世界。クラブ側もサラリーキャップを含めて相当シビアに見た結果」と受け止める。

一方、日本バスケットボール協会の会長も務める島田氏は、ドラフト指名が“狭き門”であることがバスケ界全体の向上にも繋がると展望する。

「『このドラフトを介さないとプレミアに入れない』という状況を若い世代に早めにインプットすることで、育成環境や指導者に変化をもたらす。それを早めに進める方が日本の強化に資するという判断を持って意思決定しているので、全然ネガティブには捉えていない」

ロスター枠が13人と少なく、1つのクラブが新人選手を2人も3人も獲得するのは「正直言って現実的ではない」と島田氏。

「長い目で見た時に、これをきっかけに『指名されないとあそこでプレーできないなら、高校卒業してアメリカに行くぐらいの選手じゃないと』とトライする選手が増えたり、指導者にも変革をもたらしたりして成長スピードが上がっていく。それによりクラブが欲しいと思う選手が相対的に増える状況が年々続けば、5年、10年かけて本当にこのドラフトが出来上がっていくということだと思う」

賛否両論ある中で進めた新たなチャレンジ。島田氏は「スタートアップとしては上出来」と胸を張った。



（THE ANSWER編集部・鉾久 真大 / Masahiro Muku）