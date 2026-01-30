史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。

綾瀬事件を取材する「ニュースステーション」ディレクター（当時）の山粼裕侍氏は、服役を終えた元少年Cの行方を追い、張り込み取材を重ねた末、ついにC本人と対峙する。山粼氏の著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』より一部を抜粋して紹介する。（全2回の1回目／続きを読む）



監禁現場となったCの自宅周辺 著者撮影

表札もない古アパートに一人で暮らすCを追う

監禁場所となったCの自宅は、事件後両親が売り払った。Cがいつ刑務所から出所したか不明だが、刑期満了だとしても1999年7月には自由の身となっているはず。調べると2000年4月に埼玉のある都市に住所を移したことがわかった。

車のハンドルを握り、メモした住所を頼りに住宅街を探す。そこは駅から徒歩5分の築20年ほどの線路沿いにあるアパートだった。2DKで家賃は約5万円。外階段のある造りで学生が入居しそうな古びた建物だ。表札もなく、郵便受けには名前もない。アパートから30メートルの距離に車をとめてエンジンを切った。

1回目。昼過ぎから張り込むものの、夜まで動きはない。

日にちを空けて数日通うが、人の気配がしない。本当にここでCは暮らしているのか不安になる。

車での張り込みは難しい。不審車として警察に通報されないようにするのが鉄則だ。車内に誰かがずっと乗っていることが周囲に知られると、一気に怪しまれる。したがってエンジンは切らなければならない。天敵なのは「暑さ」「眠気」「トイレ」だ。このとき季節は秋だったので、幸い暑さは問題なかった。

これが夏だったら、窓の上を少しだけ開けて、熱中症との耐久レースを覚悟しなければならない。トイレは我慢だ。近くに公衆トイレがあれば問題ないが、そうでなければ地獄だ。最もやっかいなのは眠気で、午後のおだやかな日差しに誘われ、つい寝落ちしてしまうこともある。アパートの関係者に取材すると、男性がひとりで暮らしていることがわかった。

5回目。午前10時前、玄関の扉が開いて、ひとりの男性が出てきた。太い眉に髪型は自衛官のような丸刈り。中学時代の写真の面影がある。間違いなくCだ。そしてトランクス1枚の格好だ。170センチで60キロ台後半だった逮捕当時と比べると痩せているが、筋肉質の体を露わにしている。

かごに入れた衣類を廊下の洗濯機に次々と放り込む。近くでバイクが走る音がした。するとCは警戒するかのようにじっとバイクが通り過ぎるのを目で追った。声をかけようにも距離がありすぎる。ほどなくして部屋に入ってしまった。午前10時42分、Cが外出する。階段を下り、駅の方向に歩いていくのを追跡するが、途中で見失う。

8回目。思い切って玄関の呼び鈴を鳴らす。出てくる気配はない。電気メーターは回っている。もう1回押すが出てこない。

9回目の張り込みでついに…

少年たちの「その後」の取材を始めて約2カ月。後藤デスクに頼み込んで、張り込み取材をする日はニュース班から外してもらっていた。かといって、取材に専念できるわけではない。ほかの仕事もこなすことが前提だ。朝6時前に自宅を出て日中張り込み。夕方にはテレビ朝日に戻り、放送業務に携わり、午前1時ごろに帰宅して布団にもぐり込む日々。睡眠時間が削られていく。そこまでやってもなかなか成果が出ない。ニュース班のディレクターなのにニュースをやらない。何やってんだ。周りからそんな白い目で見られているような気がして、同僚と目も合わせられない。今日も空振りかもしれないと弱気になる日の朝ほどつらいものはない。

9回目。午前7時前、これまででいちばん早い時間から張り込む。朝から雨で肌寒い。午前9時40分、玄関を出たCは廊下の洗濯機を回しっぱなしにして外階段を下りてきた。急いでいるようだ。あとを追いながら声をかけるタイミングを計っていると、近くの月極駐車場にとめてあった古いセダンに乗って去っていった。時間に余裕がある帰宅のタイミングを狙おう。待つこと2時間、駐車場の方角からCが歩いてきた。絶好のタイミングだ。僕は車から降り、走り出したい気持ちを抑えながらCに近づき声をかけた。事前に手紙を郵便受けに投函しておいたせいか、Cもすぐに取材だと察知したようだ。

（山粼 裕侍／ノンフィクション出版）