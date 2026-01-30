日本は超インフレ社会になる――。『エブリシング・ヒストリーと地政学』が話題のエミン・ユルマズ氏と新著『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』を刊行したコメンテーター・投資家の杉村太蔵氏はこう警鐘を鳴らす。「日経平均は2050年に30万円を突破し、おにぎり1個1000円の時代が来る」。激動の経済環境下で、今どのような投資戦略が必要なのか？

日経平均は5万2千円台でもバブルではない

――2025年10月末、日経平均が5万2千円台に乗り史上最高値を更新。しかし足元の生活実感とかけ離れていることから「バブルでは？」という見方もあるようです。

エミン 今の日経平均はバブルではなく実態の伴った適正な数字です。それはPER（株価収益率）を見ればわかる。PERとは株価が一株あたり純利益の何倍であるかを表し、現在の株価が利益に比べて割高か割安かを判断する指標です。バブル期は日経平均のPERは60倍でした。でも今はせいぜい18倍くらい。適正水準は16〜18なので、極めて妥当な数字であると言えるのです。

杉村 同感です。バブル崩壊後、「失われた30年」と称されますが、失われたのは私たち個人の可処分所得であって、日本経済全体が失われたわけじゃない。実際に2000年代初頭から見ると、日本の企業全般（金融業、保険業を除く）の純利益は10兆から80兆に増え、じつに8倍になっています。それなのに法人税収は50％程度しか増えていません。

エミン 一方で消費税収は増え続けていますね。

杉村 ええ。10兆円から25兆円と倍以上になっています。私は2005年に衆議院議員に当選したんですが、その頃「トリクルダウンを起こす」とさかんに叫ばれていました。これは、まず大企業を儲けさせ、次に中小企業、そして個人にまでシャンパンタワーのように富が滴り落ちるようにすること。そのために法人税率を下げることで国民の所得はどんどん上がると見込んで消費税を上げました。しかし、企業は内部留保の積み増しに走り、賃上げは実行されずトリクルダウンが起きなかった。これが株価のわりに景気のよさを感じられない理由なんです。

エミン たしかに、トリクルダウンは起きていないですね。

杉村 加えて高市政権は法人税を上げる気はなく、危機管理投資を行った企業を対象に減税するなど、さらに法人が儲けやすい環境を作ろうとしている。そういった要素もあり、企業業績が堅調なら日経平均は10年後には8万円を超えると私は見ています。

日経平均は2050年までに30万円を超える!?

エミン 10年で8万円は、保守的な見方ですね。あと5年で8万円を超えるんじゃないでしょうか。私は、2050年までに日経平均が30万円を突破すると予想しています。

杉村 エミンさんは新著『エブリシング・ヒストリーと地政学』で歴史や地政学によって経済を分析されていますが、日経平均の予想についても歴史や地政学の観点から見ていますか。

エミン ええ。過去の日本の株価を見ると、約40年間にわたって上がった後、23年間程度、調整に入るというサイクルがあるんです。具体的に言うと、1878年から約40年間上昇し、1920年頃から終戦に向けて調整に入った。終戦前後の株取引停止を経て49年に取引が再開すると、89年まで40年上がり続け、90年から2012年までは調整。この大きなサイクルに則ると、13年から日本経済は上昇サイクルに入っており、53年までは株価は上がり続けると予想できます。歴史に根ざした大局観を持つことが相場を読み解くうえでも非常に有効なんです。

日経平均が30万円ならコンビニのおにぎりは1個1000円！

杉村 地政学的にはどうでしょうか。

エミン 米中新冷戦により、米国が中国からのデカップリング（経済分断）を進めることで、日本の地政学的な重要性は高まります。米国は日本を重要な戦略拠点と見なし、「日本を優遇するし、製品も買うから、どんどん生産して」となって日本にサプライチェーン回帰をもたらす。これは日本経済にとって強烈な追い風となるでしょう。

杉村 今後、株価が上がり続けるという見方は私も同じです。同時にこれは、インフレの進行を意味しています。日経平均が30万円になる頃には、コンビニのおにぎりが1個1000円になるでしょうね。

エミン そう、その頃には大卒の初任給は100万円を突破し、5万円札が生まれるでしょう。そして資産価格の上昇のスピードはインフレより速い。たとえばここ5年間で物価は全体で2割程度の上昇ですが、東京23区内のマンション平均価格は2倍近くになっています。つまり通貨の価値が目減りし、購買力がどんどん減っているのです。これまで日本はバブル崩壊のトラウマから企業も個人も借金や消費を減らすというデフレマインドで生きてきた。しかし、今後はインフレマインドに切り替える必要があり、それに気づいて行動した人が資産の購買力を守れるのです。

杉村 銀行にお金を眠らせているだけの人と、積極的な資産形成をしている人では大きく差がつくということですね。結果、中間層が薄くなり、一部の富裕層と大半の貧困層という超格差社会が訪れてしまう。言葉を選ばずに言えば、「中間層でとどまり続けるためにも投資が必要」であり、株式の配当という“第二の所得”を得た方がいい。私は、生活費と1年以内に使う予定のお金以外はすべて投資資金に回しています。

「サイゼリアがおいしくて混んでいる」から始まる投資

――では、投資の第一歩としてどのようにして銘柄を見つけるのでしょうか。

エミン 初心者であれば身の回りの企業から始めてみましょう。私たちは毎日、100社以上の上場企業にお世話になっています。朝起きたら花王やライオンの歯ブラシを使い、青山のスーツを着て、出勤途中にセブン-イレブンに寄り、JRで通勤したりする。身近なところで「これいいな！」と感じる商品やサービスを展開する上場企業に目を留めて、入り口にしてみる方法です。

杉村 まずは銘柄を買ってみないと勉強する気にならないですからね。

エミン 私が買った例で言えばサイゼリヤ。おいしくてリーズナブルでいつも混んでいる、というところから目をつけた。ホームページを見たら海外展開しているとか、原料の加工工場を自社で持っているなど独自のサプライチェーンを構築していることがわかり、成長余地や業界での優位性が感じられました。そして『会社四季報』で業績を調べて購入を決定。このように「調べて見つける」のではなく、「見つけてから調べる」のが好きなんです。

3年ほど前になりますが、私の知人の娘さんは「ハローキティ」が大好きだということでサンリオの株を買った。サンリオの株価は、直近では下げているものの3年前に比べて大きく伸びています。もちろん、これはビギナーズラックではありますが、好きなものから投資を始めるというひとつのよい例でしょう。

（エミン・ユルマズ,杉村 太蔵／週刊文春 2026年1月1日・8日号）