『西洋の敗北』が大きな話題となっている歴史人口学者のエマニュエル・トッド氏が、建築家の隈研吾氏と対談。日本と海外諸国の建築の違いについて語り合った。（通訳＝堀茂樹）

【画像】10万部超のトッド氏の著作

トッド理論に勇気づけられた

隈 建築の分野で言うと、とくに1985年のプラザ合意以降、米国の建築が退屈なものになっていきました。同時に世界のなかで米国の建築家が存在感を失っていきました。それはおそらく経済の金融化によって「モノとしての建築」が「金融資産としての建築」に変わってしまったからです。トッドさんの理論はその点を見事に説明してくれます。



エマニュエル・トッド氏（左）と隈研吾氏 ©文藝春秋

一方、日本の建築が、世界のなかで一定の存在感を示し、日本の文化のなかでも尊重されているのは、「直系家族」（長子相続で親子関係は権威主義的で兄弟関係は不平等）という日本の家族システムと深い関係があるのではないでしょうか。直系家族社会について、「長期的な視点に立つことができ、知識・技術・資本の世代継承やモノづくりに長けている」とトッドさんは指摘していますが、米国と対照的なこうした特徴が日本の建築の強みにつながっているのではないか、と。一言で言えば、建築に関わる日本人として、トッドさんの理論に大いに勇気づけられ、自分の進むべき方向に自信を持つことができたわけです。

トッド 過分なお言葉をありがとうございます。建築について十分な知識はありませんが、ある社会の文化や経済のあり方は、家族システムに大きく規定されるので、「建築」と「家族システム」には関連がある、という考えには直観的に同意します。その上で急いで付け加えたいことがあります。

家族システムの観点から言うと、フランスは、かなり多様性に満ちた特殊な国です。フランス革命を牽引したパリ盆地と地中海沿岸は「平等主義核家族」（均等相続で親子関係は自由で兄弟関係は平等）の地域ですが、スペインとの国境に近い南西部（地中海沿岸を除く）には、日本と同じ「直系家族」の地域もあります。

フランスの「直系家族」の中心地はトゥールーズで、とても美しい魅力的な街です。ここでは家族システムは「家（メゾン）のシステム」とも呼ばれ、「家族（famille）」と「家（maison）」が区別されていないのです。「オスタル（hostal）」という言葉もありますが、これは「家＝家族」を意味します。そしてバスク地方（スペインとフランスのピレネー山脈を挟んだ一帯）では、「家」と「土地」との結びつきが強く、地名や家の名が姓の由来になっています。

隈 私自身も、日本とバスク地方の文化は非常に近いと感じてきました。自然素材を使い、職人の手作りで家を建て世代を越えて継承していく文化が共通している。言葉の使い方にも親近性があって、論理的というより人間の身体性に根付いた「オノマトペ」を日本語と同様にバスクの人々も多用します。

オノマトペとは、「モノの状態」や「モノとモノとの関係」を表す言葉ですが、私は建築においても重視していて、「建築と大地」「建築と身体」の関係を考える上で、さらには「人間の身体」を「世界」に“接地”させるという、人間にとって最も重要な営みを分析するために、オノマトペに大きな可能性を感じています。『隈研吾 オノマトペ 建築 接地性』（エクスナレッジ）という本まで出していて、「ぱらぱら」「さらさら」「ぐるぐる」「ぱたぱた」「ぎざぎざ」などのオノマトペをもとに、自分が携わった建築物を分類して、解説しました。

トッド それは面白い視点で、大変興味深いですね。いずれにせよ、バスク地方の家族は「直系家族の典型」と言えます。

「直系文化的建築」とは？

隈 ただ、同じ直系家族でも、日本とドイツの建築文化には違いが感じられて、その点をトッドさんにぜひお伺いしたい。「バウハウス」（1919年にドイツに設立された国立総合デザイン学校。「建築の家」の意）が典型的ですが、ドイツの建築は日本の建築と違ってどこか“工業的”でなぜか冷たいからです。

トッド 私にとってバスク地方の家は、同じ直系家族のバイエルン地方（ドイツ南東部）の伝統的な家を思い出させます。一方、「バウハウス的建築」には「ドイツ文化との断絶」を見ます。四角四面で単純化された建築に「伝統を断ち切ろうとする意志」を感じるのです。

1930年代に、少し裕福になった私の曾祖父母が、パリ近郊にバウハウス様式の家を建てたのですが、光に満ちた素晴らしい家でした。ですからバウハウスが何たるかを多少は知っています。実際、バウハウスの時代は、ドイツにとってまさに革命的な時代で、文化の各領域でドイツ的伝統の根を絶つような動きが見られました。

