喉の老化は、見た目では判断できないが、実は40代から始まっており、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症の重症化につながる。また、高齢になるにつれて、フレイルや誤嚥性肺炎の引き金になりうる。では、喉の老化に気づくにはどうすればよいのか（取材・構成 神保順紀）。

老化に気付くポイントとは？

喉は内部器官ですから、見た目では老化を判断できない。「自分の喉の老化はどこまで進んでいるのか」は実際には分かりにくいものです。

喉の老化に気付くためのポイントとなる「症状」を紹介しましょう。

まず、最も象徴的なのが、食事中むせたり、咳き込んだりすることが多くなること。食べ物が喉に残ったり、気管に入りかけると、それを吐き出そうとむせてしまう。咳は気管にすでに入ってしまったものを排出しようとする反応です。

食事中でなくても、話している時に突然むせる場合、寝ている時に咳が出て目が醒めてしまう場合もあると思います。これらは食べ物ではなく唾液が喉の老化によって気管に入ってしまった可能性があります。



昭和医科大学江東豊洲病院耳鼻咽喉科教授・木村百合香医師

ちなみに、高齢になり、本格的に喉の老化が進むと、咳嗽反射すら出なくなります。変な言い方ですが、高齢の場合は「むせるだけまし」という考え方もできます。

もう一つの症状が「痰」。特に食後に痰が増える場合は要注意です。

というのも、少量の誤嚥を起こしている場合、それらの異物を除去しようと、気管や気管支で痰の分泌が活発になります。つまり、痰が食後に増えるということは、誤嚥をしているかも知れないという危険信号なのです。

食事時間も、老化を判断する目安になります。30分程度で済んでいたお昼ご飯が40分、50分かかるようになっていたら注意が必要。歯や唾液の状態にも関係しますが、むせないように自然とゆっくりになっている可能性もあります。身体がむせない食べ方を体得して、自分でも気づかないうちに時間をかけるようになっているのです。

さらに、患者さんをみていると、薬やサプリメントの錠剤が飲みにくくなる方もいます。イメージしたタイミングで飲み込めなかったり、喉に引っかかってしまうのです。

久しぶりに帰省して、高齢の親の声が……

飲食以外の場面でも兆候はあります。分かりやすいのは、声が弱々しくなったとか、震えたような声になった場合です。

これは「無力性嗄声（させい）」と言われる状態。声帯は弦楽器のように震えて声を発生させますが、声帯も喉にある筋肉の一つで、声帯とその周辺の筋肉量が減って痩せてくると、声自体が弱まってしまうのです。

高齢になると耳の聞こえも悪くなってくるので、一般的には声が大きくなりがちです。それが小さく弱くなるのはわかりやすい変化。久しぶりに帰省して、高齢の親の声が小さくなったと感じたら要注意です。

最後は、冒頭でも説明した、喉仏の位置。男性は女性に比べて喉仏が大きく重いので下がりやすい。

喉仏を支える舌骨上筋群が弱まると位置がだんだんと下がってしまう。喉仏に指先を当てて唾液を飲み込んでいただければわかりますが、喉仏が飲み込みに合わせて上方に動くはずです。喉仏が下がってしまうと、嚥下の際に喉仏が動かなければならない距離が伸びる。その分、食塊が喉に落ちてきた時に喉頭蓋の動きに時間がかかり、誤嚥する可能性が高くなるのです。

