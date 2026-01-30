〈「ルイをトレードして…」NBA屈指の選手へと成長した八村塁が、それでもトレードの槍玉に挙げられる“不条理すぎる理由”〉から続く

ロサンゼルス・レイカーズという世界屈指の人気球団に在籍し、3ポイント成功率4割超というエリート級の数字を残しながら、連日のようにトレードの噂にさらされる八村塁。

その背景には、現状のレイカーズにおける「スター偏重」のチーム構成と、NBAのサラリー制度というビジネス的な事情があった。

しかし、現地ファンの声を拾っていくと、チーム事情とは異なるもうひとつの「批判の理由」が浮かび上がってくる。それは、「ボールを見ているだけ」「シュート以外に貢献できていない」といった批判に象徴される、「ゲームへの取り組み」に関する指摘である。ここでは、八村のプレイに対する批判の妥当性と、その裏に隠された八村ならではの「稀有な能力」の正体に迫る。



日本代表のユニフォームに身を包む八村塁 ©文藝春秋

◆◆◆

八村には「気迫」が足りない？

現在のNBAにおいて、八村の強みである「シュート力」と「サイズ」は、きわめて価値の高いものとされている。「3ポイントが4割入る身長203cmのフォワード」と聞けば、ほとんどのチームが興味を示すはずだ。

一方で八村は、プレイヤーとしてのスタイルがまだ完全に確立されておらず、「どんなチームならフィットするか」が見通しにくい選手でもある。希少な能力をもちながら、「克服すべき明確な弱点」を抱えつづけている面もある。レイカーズに残るにせよ、トレードされるにせよ、八村には今後さらなる成長ないし適応が求められるだろう。

前編で触れたディフェンス面も含め、現在の八村に寄せられる批判には共通項がある。それはおおむね「ハッスル」や「エナジー」など、ゲーム中の意識や集中に欠ける瞬間が見られる、といった点である。

典型的なのが掲示板やSNSで見られる「ルイはコート上で有酸素運動をしている」というコメントだ。これは八村がオフェンスでボールに触れずにいる状況を嘆きつつ、プレイ全体から「気迫」のようなものが感じられないことを批判するものでもあるだろう。

リバウンドの少なさは「頑張りが足りない」から？

とくに厳しい目を向けられているのがリバウンドである。ネット上ではしばしば「サイズはあるのに積極性がない」「身体的なポテンシャルを発揮できていない」など、期待の裏返しのようなコメントが並ぶ。

一般に、八村の長所であるフィジカルやシュートタッチは「天性のもの」と見なされる。反対に、リバウンドやルーズボール争いは「意識次第で変えられるもの」と思われやすい。

たしかに見ている側にとって、体格に勝る選手がリバウンドを奪われる光景は目につきやすく、チームの応援に熱心なファンほど「どうしてちゃんとボールを確保できないのか」ともどかしく感じるものだろう。

このような印象から、八村には「天性のフィジカルがあるのだから、あとは頑張り次第で改善できるはず」と期待が寄せられるわけである。

しかし現実問題として、リバウンドやルーズボールに対する俊敏な反応は、意識の問題よりも反射神経や瞬発的な筋力、また経験的な勘にもとづくポジショニングなど、きわめて複合的な要素によって成り立つものだ。

たとえばレイカーズの戦術分析に特化したポッドキャスト「Laker Film Room」では、八村のボールに対する反応が緩慢に見えるのは、決して彼が怠慢（lack of effort）だからではなく、「情報を処理して身体を動かすまでの時間（Processing Speed）が長い」ことに由来するものと分析している。

フィジカルやシュートタッチが「天性の才能」であるように、泥臭い仕事への適性もまた、一種の才能である。八村に対して「苦手な分野での急激な成長」を求めるのは、「あの選手の身長があと10cm高ければ」と惜しむのと、さしたる違いはないのかもしれない。

ハマリ役は「仕事人」ではなく「起爆剤」か

八村が苦手とするリバウンドやルーズボール争いは「勝利を呼び寄せるプレイ」として高く評価され、実際に歴代の優勝チームには必ずといっていいほど汚れ仕事に秀でた名脇役がいる。

サンダーのアレックス・カルーソに、セルティックスのデリック・ホワイト、ナゲッツのアーロン・ゴードン……。主役を邪魔せず相手エースを抑え、ヘルプディフェンスに駆け回り、重要な局面でボールを相手から奪うその献身的な姿は、複数のスターを抱えるレイカーズのファンの目に「理想のロールプレイヤー」として映る。要するに八村は、このようなプレイヤーとなることを期待されているのである。

しかしおそらく、八村が今後優勝を争うチームの中核を担うとしたら、その役割はこうした「名脇役」とは異なるものになるように思えてならない。

近年の優勝チームの主力にも、「ディフェンスが不得手」「プレイに一貫性がない」などと批判されるプレイヤーはいた。たとえば元ナゲッツのマイケル・ポーターJr.や、元ウォリアーズのジョーダン・プールなどは、「ディフェンスが苦手で、オフェンスでも3番手〜4番手」というプレイヤーである。エースを支える理想的な脇役像とはかけ離れた選手だったが、ともに優勝になくてはならない存在だった。

共通しているのは「ハマったときの得点力」である。4戦先勝となる短期決戦のプレイオフにおいては、「エース級ではないプレイヤーが20点〜30点を挙げ1勝をもぎ取る」といった展開がシリーズの行方を決定づけることがある。

「動じないメンタル」という稀有な能力

実際に八村のプレイを見ていても、やはり「地味な仕事で安定してチームに貢献するタイプ」というよりは、「短期決戦で瞬発的に輝くタイプ」であるように映る。それを裏付けるのが、八村の特異なメンタリティだ。

ある種「執着心が薄い」ようにも見える八村の姿勢は、「長時間ボールを触っていなくても淡々とシュートを決められる」という稀有な能力と、実は表裏一体であるように思えるのである。

現役時代に自身も優れたシューターであった指揮官のJ・J・レディックは、八村が「試合時間で8分、実際の時間では30分もボールに触れない状態で、いきなり3ポイントを沈められるのは驚くべきことだ」と評している。

NBAで自身初となるブザービーターを決めた12月4日のトロント・ラプターズ戦も、そうした特異なメンタリティが発揮された試合だろう。

この試合、レブロン・ジェームズは自身の持つ「連続2桁得点記録」が途切れる危機に瀕していた。2007年、初代iPhoneが発売される前から続くリーグ最長記録である。しかし同点で迎えた試合終了間際、それまで8得点に終わっていたレブロンは自身の記録を捨て、フリーになった八村へラストパスを送った。

並の神経なら手が震えるようなプレッシャーのなか、八村は平然とボールを受け取り、ブザービーターを沈めてみせた。このように、レジェンドのキャリア最終盤を飾る歴史的シュートを決めた八村の「動じない力」こそ、選手としての最大のアイデンティティなのではないか。

八村がフィットする環境は

日本人として海を渡り、ロサンゼルスの騒がしいメディアやファンに囲まれながら、レブロンやドンチッチの圧を受け流して飄々とプレイする八村。その胆力は、今後のキャリアにおいても活きる場面があるように思う。

とくにプレイオフでは、チーム全体の調子が上がらず、ドツボにハマるような試合展開が必ずやってくる。そのときに、周囲の空気に引きずられない八村のシュートが、チームの流れを変えることもあるかもしれない。

バスケットボールは「関係」のスポーツだ。実力のある選手同士が噛み合わず、期待外れな結果を残すこともあれば、それまで評価されていなかった選手がチームのなかで特殊な役割を見出し、替えのきかない存在になることもある。おそらく八村にも、ピタリとはまる環境があるはずである。

それを見つけられるかどうかは、偶然の巡り合わせと、本人の適応、どちらの要素も必要だ。今回のトレードデッドライン、あるいは今オフのフリーエージェントの際、八村がどのチームに所属することになるかはわからない。日本にいるファンとしては彼が、さらなる高みで輝く姿を見たいものである。

（ベン兵頭）