Jカップ・瀬戸環奈、“美谷間”チラ見せでファンに感謝 “デビュー1周年”迎え本音も「この世界に足を踏み入れることへの不安や葛藤もありました」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が30日までに、自身のインスタグラムを更新。昨年1月の“デビュー”に始まった1周年を感謝した。
【写真あり】Jカップ・瀬戸環奈、“たわわ”チラ見せでファンに感謝＜全文＞
瀬戸は自慢の“美谷間”をチラ見せしながら、「2026.01.28 デビュー1周年」と書き出し、「世界にたくさんいる女の子の中から「瀬戸環奈」を見つけてくれて、ここまで輝かせてくれた皆さんっ！！！そしてこれを見てくれてるそこの君っ本当に本当にありがとうございます！！！」と感謝。「振り返ると、この1年間はいつも誰かの支えがあって、その積み重ねの中で今日という日を迎えることができました！今、幸せだな。って心から思います」と素直な心境を明かした。
続けて「最初は「セトカン」という愛称にすら、違和感すらあったな」「この世界に足を踏み入れることへの不安や葛藤もありました」とさまざまな思いがあったことを吐露。一方で「それでも、そばにいてくれる皆の存在があったから、ここまで歩いてくることができたと思います！！！」「世界のいろいろな場所から会いに来てくれたり言葉や想いを届けてくれたりこの1年間で、一生分の出会いと、愛と、笑顔と、たくさんのプレゼントを受け取ったような感覚です...「瀬戸環奈」になれて、皆と出会えて本当に嬉しいです」と現在の心境を告白した。
さらにファンへの感謝をつづった瀬戸は、「また新しい1年も感謝を胸に全力で駆け抜けていきます」と意気込み。「セットー団（ファンの総称）がいるから瀬戸環奈がいますっ BIGLOVE」と結んだ。
