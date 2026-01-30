スウェード調の上品顔が効く。着こなしの仕上げに選びたいショルダーバッグ

厚手のジャケットやコートが主役になる冬の装いは、どうしてもシンプルで、少し野暮ったく見えてしまいがち。そんなときに効いてくるのが、バッグなどの小物使いです。冬素材と相性がよく、さりげなく上品さを添えてくれるスウェード調のトートバッグは、まさに頼れる存在。

カジュアルブランド ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）から、OUTDOOR PRODUCTS（アウトドアプロダクツ）に別注した「スウェード調 2WAY トートバッグ」（7689円）が登場しました。ROPÉ PICNICの一部店舗および、ジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE」にて発売中です。

まず目を引くのが、ボディに採用されたスウェード調素材。温かみがありつつ、装いに上品さを添えてくれる質感が特徴です。ピーチスキンのようにやわらかく、思わず触れたくなる手触りのよさも魅力のひとつ。

サイズは幅29.7cm（上部）〜35cm（下部）×高さ38cm×マチ5.5cm。A4サイズの書類が無理なく収まり、マチもしっかり確保されているため収納力は十分です。15インチのMacBook Airも収納でき、通勤や通学、ちょっとした外出まで幅広く活躍してくれます。

開口部はスナップボタンで留められる仕様。中身が見えにくく、移動時も安心です。内部にはポケットを2つ備えており、小物の整理もしやすい設計。うちひとつはファスナー付きなので、財布やカギなどの貴重品を入れておくのにも適しています。

ショルダーストラップにはロゴ入りテープを採用。ボディと同系色でまとめることで主張しすぎず、さりげなくトレンド感を取り入れている点もROPÉ PICNICらしいバランス感覚です。

ストラップは長さ調整が可能で、短くしてワンショルダー、長めにすればクロスショルダーとして使える2WAY仕様。太めで安定感があるため、あえて短くして手持ちで使うのもサマになります。

厚手のアウターを着る冬場でも、長さを調整すれば肩まわりに無理なくフィット。見た目だけでなく、扱いやすさの面でも冬コーデと相性のいいトートです。

開口部のサイドにはDカンを備え、キーホルダーなどを取り付けることも可能です。広いボディ面を活かしてピンバッジをあしらえば、さりげなく自分らしいアレンジも楽しめそう。

カラーは、やさしい色味でコーディネートに取り入れやすいキナリと、装いを引き締めてくれるエレガントなブラウンの2色展開。

秋・冬・春とロングシーズン活躍してくれるトートバッグは、通勤や通学といったデイリー使いはもちろん、扱いやすく容量も十分なので、旅行時のサブバッグとしても重宝しそうです。

