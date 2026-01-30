ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¡Ö20Ê¬200±ß¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ë¡¢Ää¤á¤¿»þ´Ö¤ÈÎÁ¶â¤Î´Ø·¸¡×¤Ï¡¢´Ø¿ô¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä´Ø¿ô¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤ÊÄêµÁ¤¬Åú¤¨¤Ç¤¹
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ä¤Þ¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈùÊ¬¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÈùÊ¬¡¦ÀÑÊ¬¡×¤Ë¶²¤ì¤ò¤Ê¤·¤ÆÊ¸Å¾¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¡¢¤½¤·¤Æº£¶ìÏ«¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½Ìò³ØÀ¸¤ÎÊý¤â¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡ÖÈùÊ¬¡×¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈùÊ¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¿ô³Ø¤ÎÎò»Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆÉ¤à¤À¤±¡×¤ÇÈùÊ¬¤Î¹Í¤¨Êý¡¢ÈùÊ¬¤Î´ðËÜ¤¬¤ï¤«¤ë²è´üÅª¤ÊËÜ¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÈùÊ¬¡×¹Í¤¨Êý¤«¤é¾ÚÌÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø¿ô³Ø¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÈùÊ¬¤Î´ðËÜ¤¬¤ï¤«¤ë¡ÖÆþÌçÊÔ¡×¡¢¿ô³ØÅª¤Ê¾ÚÌÀ¤«¤é±þÍÑÅª¤ÊÈùÊ¬¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ÖÃæµéÊÔ¡×¡¢Æñ¤·¤¤³µÇ°¤ò¤«¤ß¤¯¤À¤¤¤¿¡Ö¾åµéÊÔ¡×¤Î3ÊÔ¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢ÆÉ¤à¤À¤±¤ÇÃÊ³¬Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤é¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÊý¡¢¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈùÊ¬¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÏÃÂê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢´Ø¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÈùÊ¬¡×¡¡¹Í¤¨Êý¤«¤é¾ÚÌÀ¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø¿ô³Ø¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
x¤ÎÃÍ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢y¤ÎÃÍ¤¬¤¿¤À1ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤¬´Ø¿ô
¤³¤³¤Ç¡¢´Ø¿ô¤ÎÄêµÁ¡Ê¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤È¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÄêµÁ¡Û¡¡´Ø¿ô
ÊÑ¿ôx¤ÎÃÍ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÊÑ¿ôy¤ÎÃÍ¤¬¤¿¤À1ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¤¡Öy¤Ïx¤Î´Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Ø¿ô¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤ÎÆþÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î½ÐÎÏ¤ò·èÄê¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤·¤ÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆþÎÏ¤«¤é½ÐÎÏ¤¬·è¤Þ¤ë´Ø·¸À¡¢¤½¤ì¤¬´Ø¿ô¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£y¤¬x¤Î´Ø¿ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¡¢x¤¬¤¢¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æy¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¤É¤ó¤ÊÊÑ´¹¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´Ø¿ô¤ÎÄêµÁ¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢y¤ÎÃÍ¤¬x¤ÎÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤À1ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÅÀ¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¾ò·ï¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¥¹¥Æ¥à
¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¤Ï¥Ü¥¿¥ó¤¬¡ÖÆþÎÏ¡×¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¾¦ÉÊ¤¬¡Ö½ÐÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£
º£¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ë¤Ï¡Ê1¡Ë¡Á¡Ê4¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ê1¡Ë¤È¡Ê2¡Ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¾å¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡¢¡Ê3¡Ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¾å¤Ë¤Ï¥³¡¼¥é¤¬¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î¾å¤Ë¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÇÇã¤¦¤È¤¡¢¡Ê1¡Ë¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ ²¡¤¹ÅÙ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬½Ð¤¿¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢ ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡¡x¤òy¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£x¤È¤·¤Æ¤¢¤ëÃÍ¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤éÉ¬¤ºy¤ÎÃÍ¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿®Íê¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¤ò¡¢¿ô³Ø¤Ç¤Ï¡Ö´Ø¿ô¡×¤È¸Æ¤Ö¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤È²òÀâ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ô²òÅú¤È²òÀâ¡Õ
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Öx¤ÎÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æy¤ÎÃÍ¤¬1ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢x=6¤Î¾ì¹ç¡¢y¤Ë¤Ï¡Ö¡Þ1,¡Þ2,¡Þ3,¡Þ6¡×¤¬¹Í¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç1ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢y¤Ïx¤Î ´Ø¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
x¼´¤ò¼´¤È¤¹¤ëÊüÊªÀþ ¡Öx=¡×¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ðx=4¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢y¤Ï2¤È-2¤Î2ÄÌ¤ê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£1ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢y¤Ïx¤Î´Ø¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
20Ê¬Ëè¤Ë200±ß²Ã»»¤µ¤ì¤ë¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ÎÎÁ¶â¤ò¥°¥é¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤È²¼¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢x=90¡ÊÊ¬¡Ë¤Î¤È¤¡¢y=1000¡Ê±ß¡Ë¤È1ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢y¤Ïx¤Î´Ø¿ô¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢3. ¤Îx¤Ïy¤Î´Ø¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÎÁ¶â¡Êy¡Ë¤ò·è¤á¤Æ¤âÄä¤á¤¿»þ´Ö¡Êx¡Ë¤Ë¤ÏÉý¤¬¤¢¤ê¡Ê80Ê¬°Ê¾å100Ê¬Ì¤Ëþ¡Ë¡¢1ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ö
¼¡²ó¤Ï¡¢´Ø¿ô¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Î¤¢¤ë¡Ö°ø²Ì´Ø·¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
