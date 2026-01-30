10年ぶりに恋する、いちごとチョコ。キル フェ ボンの甘美な誘惑

10年ぶりに開催されるキル フェ ボンのショコラフェア｢Strawberry meets Chocolate｣。みずみずしい紅ほっぺやあまおうの甘酸っぱさに、まろやかで奥行きのあるチョコレートが重なり、ひと口ごとに心がほどけていく。贈る人を想う時間にも、頑張った自分をねぎらうひとときにも寄り添う、バレンタインシーズンならではの特別なタルトがそろいました。

特選 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト



チョコレート好きにこそすすめたい、満足度の高いタルト。

厳選された大粒の紅ほっぺに、チョコレート風味のカスタードと濃厚なチョコレートクリームを重ねふんわり軽いスポンジとクルミの食感をプラス。シェフの“チョコ愛”が詰まった、力強くも上品な味わいです。

キル フェ ボンといえば、いちごを逆さまにトッピングするユニークなビジュアル。大胆な仕立てにも関わらず、上品で美しく見えるのはまさにキル フェ ボンマジック。

ひと粒ひと粒の紅ほっぺの大きさにも驚かされ、頬張ると口の中はいちごでいっぱいに。幸せがあふれる瞬間です。



そしてこちらは、チョコレートを愛してやまないシェフの推しタルト。

チョコレートクリームはその力強さをしっかり感じられる仕上がりで、チョコレートラバーズのみなさんにもきっと満足してもらえるはず!と、自信をのぞかせます。

VANILLABEANSのプレミアムライン始動♡至高のショーコラが誕生

輪花型 “紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト



輪花型にあしらわれた紅ほっぺが、かれんに咲いた花のような一台。

上品な中にもダイナミックな力強さを感じる｢特選 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト｣とは対照的に、こちらはやさしくかれんな佇まいが印象的です。

静岡県産･紅ほっぺの艶やかな赤が映え、キル フェ ボンらしい丁寧な仕立てと華やかさに思わず目を奪われます。

カットすると、ホワイトチョコを加えたしっとり軽やかなチーズスフレとフランボワーズのコンフィチュールが美しい層となって現れます。

紅ほっぺの甘酸っぱさがチーズのやさしいコクを引き立て、口に運ぶたびに軽やかな余韻が広がる味わい。甘さと酸味のバランスが心地よく、何度でも食べたくなる一品です。

【新作】チョコレートとキャラメルバナナのタルト

さらに今季は、バレンタイン限定でチョコレートラバーズのためにもう一品、大人のためのチョコバナナタルトが登場。

ココア風味のタルトにケークショコラとチョコバナナガナッシュ、そこへ自家製キャラメルとバナナをたっぷりサンド。甘さの奥にビターな余韻があり、大人っぽさにノックアウト!良い意味で期待を裏切られる一皿です。

しっとりとなめらかな口当たりも印象的。いちご×チョコとはまた違った魅力で、バレンタインの選択肢をぐっと広げてくれます。

ひと足先に味わった、確信のひと口



フェアに先立ち、筆者のりぴよはひと足早く3品を試食。

口に運んだ瞬間に感じたのは、チョコレートの主張よりもフルーツのみずみずしさでした。

甘さや濃厚さで押し切るのではなく、いちごやバナナそのもののおいしさを最大限に引き出す仕立てに、｢これは完成されている｣と心の中で頷いてしまうほど。文句のつけようのない、完璧な仕上がりに脱帽です。

タルトに寄り添う、いちご×チョコのブレンドティー

いちごのタルトに合わせたいのが、No.6 イチゴカカオのブレンドティー。

静岡産の和紅茶をベースに、いちごのフレッシュな香りとカカオのほろ苦さを重ねた一杯で、タルトの甘さを引き立てつつ後味はすっきり。実はいちごのタルトだけでなく、チョコレートとキャラメルバナナのタルトとも好相性です。

｢タルトに合うお茶｣をテーマに生まれた、キル フェ ボンならではのオリジナルブレンドです。

バレンタインに選びたい、王道の理由



超ハイクオリティなショコラが世の中を席巻するバレンタインシーズン。

その中でキル フェ ボンが提案するのは、流行に寄せるのではなく素材と真摯に向き合うという“王道の選択”。

チョコレートとフルーツ、それぞれの魅力を知り尽くしているからこそ生まれるタルトたちは、静かに…でも確実に話題を集めそうです。今年のバレンタイン、迷ったら思い出してほしい存在です。

どれを選ぶか迷う時間も、幸せ

10年ぶりのショコラフェア｢Strawberry meets Chocolate｣。

みんなが大好きなキングオブフルーツ!いちごのタルトに心を奪われるのも、大人の余韻をまとったチョコレートとキャラメルバナナのタルトに惹かれるのも、どちらも正解。

気分や贈る相手に合わせてえらべる楽しさも、キル フェ ボンならではです。

｢今日はどれにしよう?｣と迷うその時間さえ、きっとバレンタインの思い出に。今年は、いちごもバナナも、どちらも主役に迎えてみてはいかがでしょうか。

｢Strawberry meets Chocolate｣フェア概要

開催期間:2026年2月9日(月)～2月18日(水)

フェア名:Strawberry meets Chocolate(ストロベリー ミーツ チョコレート)

内容:10年ぶりに開催される、いちごとチョコレートが主役のショコラフェア

使用フルーツ:静岡県産「紅ほっぺ」、福岡県産「あまおう」など、産地と品質にこだわったいちご

タルトラインアップ:

･輪花型 “紅ほっぺ”とホワイトチョコのチーズスフレタルト

･特選 “紅ほっぺ”とチョコレートクリームのタルト

･【新作】チョコレートとキャラメルバナナのタルト（※2/1～2/15販売）

開催店舗:キル フェ ボン全12店舗(グランメゾン銀座/青山/東京スカイツリータウン・ソラマチ店/東京ドームシティ店/横浜/静岡/浜松/名古屋栄/京都/グランフロント大阪店/仙台/福岡)※店舗により販売商品は異なります。