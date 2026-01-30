元セクシー女優でタレント・みひろ（43）が29日に放送されたテレビ朝日系「私が愛した地獄」（深夜2・36）に出演。離婚後に付き合った男性の人柄を明かした。

恒例企画「本音はベッドの上で」の“女子会バージョン”が放送された。ゲストはみひろ、モデルの益若つばさ、タレントの鈴木奈々で、3人の共通点が「バツイチ」だとした。ラブホテルに入室後、鈴木から「離婚してから何回付き合いました?」と離婚後に恋愛をしているのかを尋ねられたみひろは「1回」と、7年間で1度だけだと明かした。

また「結婚する前は“優しい人”がいわゆる好きだったんだけど、その後に付き合った人が凄い雑な人だった」と明かした。続けて「その『雑』っていうのも“おい行くぞ”みたいな。“なんだお前バカだなぁ〜”って（言いながら頭をなでる）こういう感じ…が、凄く心地よくて。雑もいいなって」と離婚後に付き合った男性の人柄を明かした。

みひろはスーツアクターで俳優の下川真矢と2015年5月19日に婚姻届を提出したことを発表。19年2月1日に自身のブログで18年に離婚していたことを報告している。