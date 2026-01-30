埼玉県で1963年に女子高校生を殺害したとして服役し、無実を訴えながら昨年亡くなった石川一雄さん（享年86）の妻が裁判のやり直し（再審）を求める「狭山事件」で、弁護団の壬生隆明弁護士（福岡県弁護士会）が、「狭山事件を考える」をテーマに、2月7日午後2時から福岡市東区馬出4丁目の県教育会館で講演する。

「狭山事件を考える福岡市民の会」（高浜圭子代表）の主催。参加無料。

石川さんは63年に逮捕され、無期懲役が確定した77年に第1次再審請求。請求は第1次、第2次と退けられた。94年に仮出所後も「被差別部落への警察の見込み捜査が生んだ冤罪（えんざい）」と名誉回復を訴えたが、昨年3月に病死。第3次請求で弁護団が複数の科学的な新証拠を提出し、念願の鑑定人尋問が実現しそうなさなかの突然の訃報だった。

現在、妻の早智子さん（78）が求める第4次請求が進行中。元検事でもある壬生弁護士は講演で、狭山事件における捜査や裁判の問題点などに加え、冤罪からの救済に長い時間がかかる再審制度について語る予定。問い合わせは090（1873）6131＝高浜さん。