少子化と高齢化はますます進む。国民の暮らしに安心をもたらす社会保障制度は、将来を見据えて持続可能な仕組みにする必要がある。

給付と負担のバランスの取れた改革を急ぎたい。国民の「痛み」を伴う議論も避けて通ることはできない。

国民皆年金や国民皆保険は1961年に制度が確立されて以来、見直しを重ねているが、高齢者の増加で財政運営は厳しさを増している。

社会保障全体を見ても、給付費の総額は年140兆円規模にまで膨らんだ。このうち6割を社会保険料で負担し、残りを公費で賄う。不足を補うのは借金だ。

制度の維持が難しくなっているにもかかわらず、衆院選では改革に踏み込む議論があまり聞こえてこない。

多くの政党は給付やサービスの拡充を訴えている。対象は年金、医療、障害者や子育て世帯の支援、貧困対策までさまざまだ。

一方の負担については、社会保険料の軽減を公約する政党が目立つ。保険料の支払いに苦慮する現役世代を意識したアピールだ。

少子化により、制度を支える現役世代の保険料負担は確かに重くなっている。高齢者に比べ、給付の恩恵が実感できないことも不満の種だ。

給付を増やし、負担を軽減するのであれば多額の財源が必要になる。しかし与野党が主張するのは、社会保障を支える消費税の減税や廃止だ。消費税に代わる財源が不明瞭な政党もある。

国民受けすることだけ訴えても状況は改善しない。財源不足が深刻になれば、過度な給付削減を招く恐れもある。

社会保障は病気や障害などで困ったときに、国民が支え合う制度である。

誰もが老いる。予期せぬ病気をするかもしれない。親の介護に直面したり、失業して収入が途絶えたりする人もいる。政治には誰一人取り残さないように制度を持続させる責任がある。

国民も給付と負担の一時的な損得で制度の是非を判断しない方がよい。世代間の対立は無用だ。

衆院選がなければ、政府は1月に社会保障と税の一体改革を議論する国民会議を発足させる予定だった。超党派で構成する場だ。選挙の後、速やかに着手してもらいたい。

所得が低いほど社会保険料負担が重い逆進性の見直し、支払い能力に応じた負担、給付付き税額控除の導入など、論点は多岐にわたる。将来の人口推計を踏まえた財源確保策は特に重要だ。

従来の社会保障は高齢者を中心に給付を受け、現役世代が負担する仕組みだった。昨今は子育てや介護への支援、孤立対策も重視され、全世代型への転換が進む。

いずれの課題も先延ばしできない。各党は社会保障全体の設計図を示すべきだ。