秋月藩のお抱え絵師や太宰府の町絵師として活躍した齋藤秋圃（しゅうほ）（1772〜1859）の画業を顧みる企画展が、福岡県小郡市三沢の九州歴史資料館（九歴）で開かれている。屏風絵など22点で優れた画力を伝える。

秋圃は大阪で画技を生かし、宴席を盛り上げる幇間（ほうかん）として活動。その後、秋月藩のお抱えとなり、隠居後は太宰府で町絵師として人気を博した。九歴は福岡の近世絵画を考える上で重要な存在と位置付け、調査研究を重ねてきた。

その成果を示す企画展では人物描写にフォーカスし、幇間時代の代表作「葵氏艶譜（きしえんぷ）」、島原・天草一揆を描いた「島原陣図屏風」などを並べた。九歴の井形進学芸員は「秋圃は筑前を代表する絵師。贋作も多いが、本展では本物の上作を体感してほしい」と話す。

2月7日午後1時半からの記念講演会は、太宰府市教育委員会の木村純也さんが「齋藤家伝来文書に見る秋圃と周辺の人々」をテーマに話す。聴講無料。定員160人（事前申し込みが必要）。

企画展「齋藤秋圃−人となりと人物描写の魅力」は3月15日まで。観覧料は一般210円、高校・大学生150円。九歴＝0942（75）9575。（野村大輔）