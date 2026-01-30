ACC搭載がもたらした「歴史的転換点」に!?

日本の物流を支え、キャンプや車中泊を楽しむ層からも絶大な信頼を得ているのがトヨタ「ハイエース」です。

現行モデルである200系が登場したのは2004年のことで、これほど長い間、基本骨格を変えずに第一線で販売され続け、圧倒的なシェアを維持しているクルマは稀です。

しかしハイエースは、時代に合わせて常に進化を遂げてきました。そして2026年1月13日、トヨタはハイエースの一部改良を発表しました。

2026年2月2日より発売されるこの最新モデルは、通称9型として早くも熱い視線を浴びています。

今回の改良における最大のトピックは、ユーザーが長年切望していた全車速追従機能付「レーダークルーズコントロール（ACC）」がついに搭載されたことです。

ハイエースはこれまでも安全性能の向上を重ねてきましたが、高速道路を多用する配送ドライバーや遠方のレジャーを楽しむ層にとって、アクセル操作を自動で支援してくれるこの機能の不在は、ライバル車に対する弱点ともいえるポイントでした。

今回、ついにそのパズルの最後のピースが埋まったことで、長距離移動におけるドライバーの疲労軽減効果は劇的に向上することになります。

安全装備についても、最新世代の「トヨタセーフティセンス」へと大幅にアップグレードされました。

衝突回避支援「プリクラッシュセーフティ」の検知対象が拡大され、これまでの昼夜の歩行者や昼間の自転車に加え、新たに昼間の自動二輪車も検知可能となっています。なかでも、交差点での右左折時に直進してくる対向車や横断歩行者を検知する衝突回避支援機能が追加されたことは、複雑な交通状況下で働くプロにとって大きな安心材料となるはずです。

外装上の大きな変化としては、車両周囲を俯瞰できる「パノラミックビューモニター」が全車に標準装備されたことに伴い、助手席側のフロントアンダーミラー、通称“ガッツミラー”が廃止された点が挙げられます。

これにより、フロント周りのデザインがスッキリと洗練されました。

内装も7インチデジタルメーターや8インチディスプレイオーディオが標準化されるなど、劇的な進化を遂げています。

この最新の9型に対し、SNSを中心としたインターネット上では、特に追加されたレーダークルーズコントロールを巡って熱狂的なコメントが溢れています。

投稿を確認すると「ついにハイエースに追従型クルコンが来た。これで長距離の配送がどれだけ楽になるか、想像するだけで涙が出る」といった、待望の装備を歓迎する声が圧倒的です。

長年ハイエースを愛用してきたユーザーからも「ガッツミラーがなくなってシュッとした顔立ちになったのが最高にかっこいい。安全装備の充実は、もう乗用車のアッパーモデルと変わらないレベルだ」といった驚きの書き込みが目立ちます。

機能充実による価値の高まりを歓迎する声も多く「車両価格は上がったけれど、これだけ安全装備と快適装備が標準なら納得できる。熟成された200系の最終形態という感じがしてたまらない」といった、現行モデルの信頼性と最新技術の融合を高く評価する意見が支配的です。

なかでも「ACCが付いたなら、次期型を待たずにこの9型を買うのが正解かもしれない」といった、購入を前向きに検討する具体的なコメントも散見されました。

トヨタが満を持して放った今回の9型は、200系というロングセラーモデルが辿り着いた一つの到達点といえます。