昨年8月の記録的大雨で氾濫した熊本県玉名市の境川について、県と市は治水対策を加速化させる。それぞれ管理する区間で、堆積した土砂を今年6月の出水期までに撤去するほか、県は旧国道208号近くに河川監視カメラを新設し、4月から運用を始める。さらに県は、来年6月までに河道バイパスの整備を終えて流路を切り替え、その上流側の護岸整備にも前倒しで取り組む方針だ。（宮上良二）

境川は以前から大雨で越水することが多く、昨年の大雨では、流域で14戸が床上浸水、27戸が床下浸水した。それらの主要因になっているのが下流部の大きな湾曲。県は2014年から、湾曲区間をショートカットする長さ約1・1キロの河道バイパスの整備を進めており、現在はバイパスが縦断するJR鹿児島線の橋の工事が進行中。県によると、新たな河道が完成すれば、河川の断面積が現在の約4倍になり、流下能力が大幅に高まるという。

加えて、バイパス完成後に着工する予定だった上流側の河川改修について、県は昨年の大雨被害を受け、バイパスの工事中から、現在の流路を残しながら護岸整備や築堤を進める手法に転換。28年6月までを目標に、約80メートルの区間の川幅を現在より約9メートル拡幅する。

一方、南大門橋の上流を管理する市は、境川に流入する複数の排水路の改良を進める。境川の改修工事についても3月までに複数案を作り、県や地元との協議を踏まえて26年度にも詳細設計を策定。県の工事が南大門橋まで完了した後、速やかに着工できるように測量や用地交渉などを進めていくという。

県の河川整備の加速化は昨年12月、木村敬知事が蔵原隆浩市長との会談で説明した。蔵原市長は記者会見で「県の河川整備に合わせて、流域全体で水害リスクを軽減するため、内水氾濫対策と雨水排水施設の強靱化（きょうじんか）に努めていきたい」と話した。