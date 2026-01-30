偽電話詐欺の被害を水際で阻止したとして、長崎県警大村、諫早署が29日、三つの金融機関に感謝状を贈った。

大村署によると昨年12月18日、80代夫婦が大村駅前郵便局を訪れ「息子に100万円を送るのでATM引き出し額の上限を引き上げてほしい」と要望。応対した嶋児要さん（49）は詐欺を疑い、送金理由などを尋ねた。その間、夫が十八親和銀行大村・大村中央支店に向かったことを知り上司に相談。上司が同銀行に電話で注意を促した。

一方、来店した夫に応対した同支店の小池莉佳さん（34）は「孫が急病で」という送金理由を聞き「おかしい」と判断。質問を続ける中で、郵便局からの電話を受けた上司が大村署に通報した。

大村署から感謝状を受けた2人は「親の愛は本当に強いと感じただけに、詐欺は許せない」と話した。

諫早署は諫早市のたちばな信用金庫本店、森友紀子さん（36）を表彰した。

昨年12月19日、引き出し額の上限引き上げを求めてきた70代女性に応対した際、「息子が株でもうけたが、借金があるので払わないと逮捕されると言われた」と聞いて詐欺と確信。その場で息子に連絡してもらい、事なきを得た。

森さんは「窓口は詐欺防止の最後のとりで。声かけと話を聞くことは本当に大事」と話した。（今井知可子）