¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¿åÆ»¥¤¥ó¥Õ¥é¡¡ºâ¸»ÀèºÙ¤ê¡¢°Ý»ý¤Ë¸Â³¦¡Ú¸½¾ì¤«¤é¡¡ÃÎ»ö¡¦½°±¡WÁª2026¡Û
¡¡¡Ö¿åÆ»Âå¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡£É÷Ï¤¤Ë¤¿¤á¤ë¤ªÅò¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤«¹©É×¤¬¤¤¤ë¤Í¡×¡£º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢É×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê»Ô½÷¤ÎÅÔ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢Ä¹Ìî¿Î¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¡£Î¦¾å¤ä¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ËÎå¤à»Ò¤É¤â3¿Í¤Î±¿Æ°Ãå¤Ê¤ÉÂçÎÌ¤ÎÀöÂõÊª¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤ÎÀö¼Ö¡¢²Æ¤Î»Ò¤É¤âÍÑ¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¡Ä¡£Æü¾ï¤Ç¤ÎÀáÌóÊýË¡¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤ÏÀè·î¡¢2029Ç¯ÅÙ¤«¤éÎÁ¶â¤òÊ¿¶Ñ12¡¦27¡ó°ú¤¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ä¹Ìî²È¤Î1¥«·î¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï5Àé±ß¤Û¤É¡£»Ô¤ÎÎÁ¶â¥â¥Ç¥ë¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È·î¡¹1600±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤±¤É¡¢²È·×¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤½¤¦¡×¡ÊÄ¹Ìî¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÃÍ¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÉßÀß¤µ¤ì¤¿¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤È¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡¡1·îÃæ½Ü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢Ä¹ºê»Ô½ÐÅçÄ®¤ÎÏ©¾å¤ÇÌý°µ¥·¥ç¥Ù¥ë¤¬¤¦¤Ê¤êÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£56Ç¯Á°¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¿åÆ»´É¤Î¹¹¿·¹©»ö¤À¡£Ä¹¤µ6¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¾·Â70¥»¥ó¥Á¤Î¿¿¿·¤·¤¤´É¤¬ÃÏÃæ¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÉå¿©¤Ë¤è¤ëÏ³¿å¤Ï¹°èÃÇ¿å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¡£¹©»ö¤ò¸«¼é¤ë»Ô¿¦°÷¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÆâ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¿åÆ»´É¤Ï·×2600¥¥í¡£¤³¤Î¤¦¤Á¤Î3³ä¤¬Ë¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ï·µà²½¤ÏÆü¤´¤È¤Ë¿Ê¤ß¡¢¹¹¿·¹©»ö¤Ï¡È¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¡É¤Î¤è¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£¥À¥à¤«¤é»Ô³¹ÃÏ¤Ë¿å¤ò°ú¤¹þ¤à¼çÍ×¤Ê¿åÆ»´É¤ÎÏ³¿å»ö¸Î¤Ï¡¢24Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î²áµî5Ç¯´Ö¤Ç38·ïÈ¯À¸¡£25Ç¯5·î¤ÎÆ±»ÔÂç±ºÅìÄ®¤Î»ö¸Î¤Ç¤ÏÆ»Ï©°ìÂÓ¤¬¿å¿»¤·¤Ë¡£Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¹©»ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¹©»öÈñ¤Îºâ¸»¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¿åÆ»ÎÁ¶â¤À¡£¿Í¸ý¸º¤Ç¿åÆ»ÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼ýÆþ¤¬¸º¤ê·Ð±Ä´ðÈ×¤¬ÍÉ¤é¤°¡£24Ç¯¤Î»Ô¤Î¿Í¸ý¤Ï38Ëü¿Í¤Ç40Ç¯Á°¤«¤é6Ëü2Àé¿Í¸º¾¯¡£»Ô¤Î24Ç¯ÅÙ¤ÎÎÁ¶â¼ýÆþ¤ÏÌó84²¯±ß¤Ç¡¢19Ç¯Á°¤«¤é18²¯±ß¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹â¤Ë¤è¤ë¹©Èñ¹âÆ¤¬Çï¼Ö¤ò¤«¤±¤ë¡£»Ô¤Ï29Ç¯ÅÙ¤Ç¤ÎÀÖ»úÅ¾Íî¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡¡¿åÆ»´É¤ÎÏ·µà²½¤È¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤²¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê²ÝÂê¤À¡£¸©Æâ¤Ç¤âº´À¤ÊÝ»Ô¤¬4·î¤«¤é27¡¦5¡ó¡¢À¾³¤»Ô¤Ï27Ç¯ÅÙ¤«¤éºÇÂç30¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢°Ý»ý¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ18¥«Ç¯·×²è¤Î¡Ö¿åÆ»¹°è²½¿ä¿Ê¥×¥é¥ó¡×¤ò23Ç¯3·î¤ËºöÄê¡£»ÔÄ®¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢·È¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¿å¸»¤ËË³¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ä¹ºêÆÃÍ¤ÎÃÏÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£´ÉÏ©¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç°Ý»ýÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤«¤é¡¢¸©Æâ¤ÎÊ¿¶Ñ·î³Û¤Ï3847±ß¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò515±ß¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯²¡¤·´ó¤»¤ë¿åÆ»´É¤Î¹¹¿·¹©»ö¤òÄ¹´üÅª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿ºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡£³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¿åÆ»»ö¶È¤Ë¡ÖÀÖ»ú¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤¬¤Á¤é¤Ä¤¯Ãæ¡¢»ÔÄ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸©¡¢¹ñ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë