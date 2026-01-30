焼き物の里でひな祭りを楽しむ町歩きイベント「第22回有田雛（ひいな）のやきものまつり」が2月7日、佐賀県有田町中心部で始まる。有田焼などの景品が当たるスタンプラリーや、31の飲食店が提供するまつり期間限定のランチが楽しめる。主催する有田観光協会は3月8日までの期間中、計約3万人の来場を見込んでいる。

初の試みになるのが有田焼のカラフルな陶片を使った「有田ひいなのワークショップ」。ミニボード作りは2月21〜23日の午後1〜4時に受け付け、参加費は千円。ミニさげもん作り（同500円から）は、28日と3月1日の同時間帯に行う。

期間限定の「ひいなランチ」は、各店舗が有田焼の器で地元産や旬の食材を使った料理を提供する。

観光協会によると、近年は陶磁器店や飲食店の世代交代が進んでおり、新規店舗も増加。訪れる客層も外国人に加えて若者や子育て世代が目立つという。西山保広副会長は「有田の魅力に触れてリピーターになる若者が増えている印象。イベントを通じてさらなるファン獲得につなげたい」と話している。

問い合わせは、観光協会＝0955（43）2121。（糸山信）