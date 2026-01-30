¡Îº´²ì¸©¡ÏÄá»á¡¢ÃæËÙ»á½ÐÇÏ¤Ø¡¡µÈÌî¥±Î¤Ä®Ä¹Áª
¡¡4·î7Æü¹ð¼¨¡¢Æ±12ÆüÅê³«É¼¤Îº´²ì¸©µÈÌî¥±Î¤Ä®Ä¹Áª¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¿·¿Í¤Ç¡¢Ä®µÄ¤ÎÄá·ÃÈþ»Ò»á¡Ê51¡Ë¤È·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÃæËÙÇîÃÒ»á¡Ê39¡Ë¤¬29Æü¡¢Î©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±Ä®Ä¹Áª¤Ë¤Ï¡¢3Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤Î°ËÅì·ò¸ã»á¡Ê78¡Ë¤È¡¢Ä®µÄ¤ÎÀ¸Åç¿®°ìÏº»á¡Ê42¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äá»á¤ÏÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ä®¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼«»¦¤·¤¿¸µ²ÝÄ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°ËÅì»á¤ÎÈ¯¸À¤ò¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖÄ®¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤¿¿¦°÷¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èá¤·¤¤½ÐÍè»ö¡£Ä®Ìò¾ì¤òÉ÷ÄÌ¤·¤Î¤è¤¤¿¦¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½ÐÇÏ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£»º¸å¥±¥¢¤Ê¤É¤Î»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°é¡¢¹âÎð¼Ô¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤äÇã¤¤Êª»Ù±ç¡¢³Ú¤·¤à¾ì¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò»Üºö¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ±Ä®½Ð¿È¡£¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤ÇÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯¤ÎÄ®µÄÁª¤ÇÌµÅêÉ¼¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß1´üÌÜ¡£
¡¡ÃæËÙ»á¤Ï¼èºà¤Ë¡¢½ÐÇÏ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÄ®¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äµÈÌî¥±Î¤Îò»Ë¸ø±à¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°²ß³ÍÆÀ¤Ê¤É¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£°ËÅì»á¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ¤¬¸µ²ÝÄ¹¤Î»àË´¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÄ´ºº³°¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°äÂ²¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÆÄ´ºº¤¹¤Ù¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤«¤éºÊ¤ÎÃÏ¸µ¤ÎµÈÌî¥±Î¤Ä®¤ÇÆÈÎ©¤·¤Æ¸½¿¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ®Ä¹Áª¤ÈÄ®µÄÁª¡ÊÄê¿ô12¡Ë¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼ÔÀâÌÀ²ñ¤¬Ä®Æâ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä®Ä¹Áª¤Ï°ËÅì»á¡¢À¸Åç»á¡¢Äá»á¡¢ÃæËÙ»á¤Î4¿Ø±Ä¤¬½ÐÀÊ¡£Ä®µÄÁª¤Ë¤Ï¸½¿¦9¡¢¿·¿Í13¤Î·×22¿Ø±Ä¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Í¸¢¼Ô¿ô¤Ï1Ëü3076¿Í¡Ê1·î26Æü»þÅÀ¡¢Ä®Áª´ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë