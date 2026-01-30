台湾プロ野球の味全からソフトバンクに新加入した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が29日、福岡市内のホテルで入団記者会見に臨んだ。最速158キロを誇る将来性抜群の右腕は、1年目から2桁勝利をノルマに設定。その上で「3年後には（米国）大リーグに挑戦する姿を見せたい」と将来像を描いた。

背番号「18」のユニホームに袖を通した徐は会見で「すごく楽しみ。ホークスというビッグファミリーで活躍できるよう頑張りたい」と、笑顔で抱負を語った。自身の武器を問われると「真っすぐで強打者を抑えたい」と強気の勝負を誓った。

日米で争奪戦が繰り広げられた“台湾の至宝”は、日本で結果を残してから米大リーグへのステップアップを目標に描く。城島チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）も「今がピークとは思わない。3年後には世界を代表する投手になっていると期待している」と後押しする姿勢を強調。徐も「毎年10勝は挙げたいし、自分の能力なら10勝以上も取れるかな」と1年目から2桁勝利をマークする自信をのぞかせた。

3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、台湾代表のエースとして活躍を期す。この日の入団会見前には、みずほペイペイドーム内で約2時間トレーニングを行った。「圧倒的な成績を目標としたい」。大きな野望を抱く期待の右腕がチームに加わった。（鬼塚淳乃介）