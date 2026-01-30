衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【徳島１区〜２区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、徳島１区と２区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■徳島１区：徳島市、小松島市、阿南市など



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、徳島１区では自民・仁木さんが優位に立っています。



徳島１区には４人が立候補していて、自民・前職の仁木博文さんが先行して、自民支持層の６割以上を固めています。





中道・前職の高橋永さんが続き、維新・元職の吉田知代さん、参政・新人の亀井千春さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■徳島２区：鳴門市、吉野川市、阿波市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、徳島２区では自民・山口さんと、国民・飯泉さんがしのぎを削っています。徳島２区には４人が立候補していて、自民・前職の山口俊一さんと、国民・新人の飯泉嘉門さんが互角の戦いです。山口さんは自民支持層の５割、飯泉さんは元知事の知名度を生かし、幅広く支持を集めています。無所属・新人の北島一人さん、共産・新人の浜共生さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割半の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。ＪＮＮでは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。