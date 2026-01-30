バスケットボールのBリーグは29日、今秋スタートの新1部「Bリーグ・プレミア」に向けた新人ドラフトを東京都内で初めて実施し、SR渋谷が1巡目1位で、全米大学体育協会（NCAA）1部・北コロラド大の201センチのフォワード山崎一渉を指名した。

九州出身では赤間賢人（東海大）が全体2位で茨城から指名された。元日本代表の比江島慎（宇都宮）と同じミニバスケットクラブの古賀ブレイス（福岡県古賀市）出身で、外角シュートが得意。大学2年生ながら中退してプロ入りする予定で「高い順位で選ばれるとは思わず、驚いている。順位に見合った活躍を見せられるように頑張らなければ」と引き締めた。

2021年の全国高校選手権を制した福岡大大濠高出身からは岩下准平（筑波大）と泉登翔（日大）が指名された。長崎の1巡目、全体4位で呼ばれた岩下は「強気のプレーで得点を量産するポイントガードになりたい」。富山の3巡目で指名された泉は「ここから始まると思うと感慨深い」と実感を込めた。武富楓太（東海大九州）は故郷佐賀から3巡目で呼ばれた。