衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【和歌山１区〜２区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、和歌山１区と２区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■和歌山１区：和歌山市、紀の川市、岩出市



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、和歌山１区では自民・山本さんがリードしています。



和歌山１区には７人が立候補していて、自民・前職の山本大地さんが優位に立っています。山本さんは幅広い年齢層から支持を得て、自民支持層の６割弱を固めています。





国民・前職の林佑美さんと中道・新人の要友紀子さんが追う展開で、維新・新人の浦平美博さん、参政・新人の林元政子さん、共産・新人の前久さん、諸派・新人の正司武さんが続きます。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■和歌山２区：海南市、橋本市、有田市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、和歌山２区では無所属の世耕さんが大きくリードしています。和歌山２区には２人が立候補していて、無所属・前職の世耕弘成さんが安定した戦いを進めています。世耕さんは自民支持層の７割弱、維新・国民・参政の各支持層の５割前後に浸透しています。共産・新人の畑野良弘さんは厳しい戦いです。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。ＪＮＮでは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。