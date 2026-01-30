衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【奈良１区〜３区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、奈良１区から３区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■奈良１区：奈良市の一部、生駒市



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、奈良１区では自民・小林さんと中道・馬淵さんが競り合っています。



奈良１区には５人が立候補していて、自民・前職の小林茂樹さんと、中道・前職の馬淵澄夫さんが横一線です。





小林さんは自民支持層の６割以上、馬淵さんは中道支持層の９割近くを固めています。国民・新人の杉本葵さん、共産・新人の谷川和広さん、参政・新人の黒川洋司さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■奈良２区：大和郡山市、天理市、香芝市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、奈良２区では自民・高市さんが大きくリードしています。奈良２区には２人が立候補していて、自民・前職で総理大臣の高市早苗さんが共産・新人の池田英子さんを引き離し、自民支持層の９割を固めています。今回の調査では４分の１の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性もあります。■奈良３区：大和高田市、橿原市、桜井市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、奈良３区では自民・田野瀬さんが先行しています。奈良３区には４人が立候補していて、自民・前職の田野瀬太道さんがリードしていて、自民支持層の７割を固めています。維新・新人の原山大亮さん、共産・新人の太田敦さん、無所属・新人の八木宏昌さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が変わる可能性もあります。ＪＮＮでは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。