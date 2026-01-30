衆議院選挙 小選挙区の序盤情勢【滋賀１区〜３区】 ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】
衆議院議員選挙、滋賀１区から３区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。
■滋賀１区：大津市、高島市
２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、滋賀１区では自民・大岡さんがやや先行し、維新・斎藤さんが追う展開です。
滋賀１区には４人が立候補していて、自民・前職の大岡敏孝さんが一歩リードしていて、維新・前職の斎藤アレックスさんが追う展開となっています。
国民・新人の河井昭成さんが続き、共産・新人の黄野瀬明子さんは厳しい戦いです。
今回の調査では４割半ばの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。
■滋賀２区：彦根市、長浜市、近江八幡市など
２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、滋賀２区では自民・上野さんが先行しています。
滋賀２区には３人が立候補していて、自民・前職で厚生労働大臣の上野賢一郎さんがリードしていて、自民支持層の７割を固めています。
中道・新人の平尾道雄さん、維新・新人の岡屋京佑さんは厳しい戦いです。
今回の調査では４割半ばの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。
■滋賀３区：草津市、守山市、栗東市など
２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、滋賀３区では自民・武村さんがリードしています。
滋賀３区には６人が立候補していて、自民・前職の武村展英さんが優位に立っていて、自民支持層の７割を固めています。
維新・新人の出路真吾さん、中道・新人の早智敬さん、参政・前職の北野裕子さん、共産・新人の伊吹裕さん、れいわ・新人の安持成美さんは厳しい戦いです。
今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。
ＪＮＮでは、１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。