衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【滋賀１区〜３区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、滋賀１区から３区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■滋賀１区：大津市、高島市



大岡さんは自民支持層の６割を、斎藤さんは維新支持層の５割を固めています。国民・新人の河井昭成さんが続き、共産・新人の黄野瀬明子さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割半ばの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■滋賀２区：彦根市、長浜市、近江八幡市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、滋賀２区では自民・上野さんが先行しています。滋賀２区には３人が立候補していて、自民・前職で厚生労働大臣の上野賢一郎さんがリードしていて、自民支持層の７割を固めています。中道・新人の平尾道雄さん、維新・新人の岡屋京佑さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割半ばの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■滋賀３区：草津市、守山市、栗東市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、滋賀３区では自民・武村さんがリードしています。滋賀３区には６人が立候補していて、自民・前職の武村展英さんが優位に立っていて、自民支持層の７割を固めています。維新・新人の出路真吾さん、中道・新人の早智敬さん、参政・前職の北野裕子さん、共産・新人の伊吹裕さん、れいわ・新人の安持成美さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。