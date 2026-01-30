衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【京都１区〜６区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、京都１区から６区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■京都１区：京都市（北区、上京区、中京区など）



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、京都１区では自民・勝目さんがやや先行していて、中道・平竹さんが追う展開です。



京都１区には８人が立候補していて、自民・前職の勝目康さんが一歩リードして、中道・新人の平竹耕三さんが追う展開です。





勝目さんは自民支持層の６割を、平竹さんは中道支持層の７割を固めています。共産・新人の鎌野敏徳さん、維新・新人の佐々木隆吏さんが続き、国民・新人の桂隆俊さん、参政・新人の谷口青人さん、みらい・元職の堀場幸子さん、諸派・新人の浜田聡さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都２区：京都市（左京区、東山区、山科区）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、京都２区では維新・前原さんがリードしています。京都２区には６人が立候補していて、維新・前職の前原誠司さんが優位に立っていて、維新支持層の７割を固めたほか、自民支持層の３割を取り込んでいます。自民・新人の藤田洋司さんが続き、中道・新人の河野有里子さん、共産・前職の堀川朗子さん、れいわ・新人の辻村千尋さん、みらい・新人の酒井勇輔さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都３区：京都市伏見区、向日市、長岡京市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、京都３区では中道・泉さんが優位に立っています。京都３区には５人が立候補していて、中道・前職の泉健太さんが先行しています。中道支持層の９割を固めているほか、自民や国民支持層のそれぞれ２割を取り込んでいます。自民・元職の繁本護さんが続き、維新・新人の木村元紀さん、共産・新人の西山頌秀さん、参政・新人の樋口智さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割半の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都４区：京都市（右京区、西京区）、亀岡市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、京都４区では自民・北神さんが抜け出しています。京都４区には２人が立候補していて、自民・前職の北神圭朗さんが大きくリードしています。自民支持層の６割、国民支持層の５割、維新支持層の４割を取り込んで幅広い支持を得ています。共産・新人の吉田幸一さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都５区：福知山市、舞鶴市、綾部市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、京都５区では自民・本田さんが引き離しています。京都５区には２人が立候補していて、自民・前職の本田太郎さんが安定した戦いをみせています。自民支持層の７割、維新支持層の４割、国民支持層の３割を取り込んでいて幅広い支持を得ています。共産・新人の山内健さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割半の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■京都６区：宇治市、城陽市、八幡市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、京都６区では中道・山井さんと、自民・園崎さんが競り合っています。京都６区には４人が立候補していて、中道・前職の山井和則さんと、自民・新人の園崎弘道さんが横一線です。山井さんは中道支持層のほぼ全てを固めていて、園崎さんは自民支持層の６割、維新と国民支持層をそれぞれ３割取り込んでいます。共産・新人の上條亮一さん、参政・新人の大奈さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。ＪＮＮでは、１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。