衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【兵庫１区〜６区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、兵庫１区から６区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■兵庫１区：神戸市（東灘区、灘区、中央区）



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫１区では中道・井坂さんが一歩リードしていて、自民・盛山さんが追う展開です。



兵庫１区には５人が立候補していて、中道・前職の井坂信彦さんがやや優位で、自民・元職の盛山正仁さんが追う展開です。





井坂さんは中道支持層の８割を固め、盛山さんは自民支持層の５割を固めたほか、国民支持層の３割弱を取り込んでいます。維新・元職の一谷勇一郎さんが続き、参政・新人の原弥彦さん、共産・新人の藤末浩美さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫２区：神戸市（兵庫区、北区など）、西宮市の一部２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫２区では維新・阿部さんがやや先行していて、中道・舩川さんが追う展開です。兵庫２区には４人が立候補していて、維新・前職の阿部圭史さんが一歩リードしていて、中道・新人の舩川治郎さんが追う展開です。阿部さんは維新支持層の６割を、舩川さんは中道支持層の７割を固めています。無所属・新人の坊恭寿さんが続き、共産・新人の井村弘子さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫３区：神戸市（須磨区、垂水区）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫３区では自民・関さんが先行しています。兵庫３区には４人が立候補していて、自民・前職の関芳弘さんがリードしていて、自民支持層の６割以上を固めています。維新・前職の和田有一朗さんと、国民・前職の向山好一さんが続き、共産・新人の加藤健二さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫４区：神戸市西区、西脇市、三木市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫４区では自民・藤井さんがリードしています。兵庫４区には３人が立候補していて、自民・前職の藤井比早之さんが優位に立っていて、自民支持層の７割を固めています。中道・新人の中山高志さんと、共産・新人の日比優子さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫５区：豊岡市、三田市、丹波篠山市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫５区では自民・谷さんが優位に立っています。兵庫５区には５人が立候補していて、自民・前職の谷公一さんが先行していて、自民支持層の６割を固めています。中道・新人の川戸康嗣さん、維新・元職の遠藤良太さんが続き、共産・新人の村岡峰男さん、諸派・新人の高橋秀彰さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫６区：伊丹市、宝塚市、川西市の一部２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫６区では自民・大串さん、中道・櫻井さん、維新・市村さんが横一線です。兵庫６区には５人が立候補していて、自民・前職の大串正樹さんと、中道・前職の櫻井周さん、維新・前職の市村浩一郎さんの三つ巴の戦いです。大串さんは自民支持層の５割以上、櫻井さんは中道支持層の８割、市村さんは維新支持層の５割以上を固めています。参政・新人の谷浩一郎さん、共産・新人の吉見秋彦さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。