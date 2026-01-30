衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【兵庫７区〜１２区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、兵庫７区から１２区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■兵庫７区：西宮市の一部、芦屋市



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫７区では自民・山田さんが一歩リードしていて、中道・岡田さん、維新・三木さんが追う展開です。



兵庫７区には５人が立候補していて、自民・前職の山田賢司さんがやや優位で、中道・前職の岡田悟さん、維新・前職の三木圭恵さんが追う展開です。





山田さんは自民支持層の６割以上、岡田さんは中道支持層の８割、三木さんは維新支持層の５割を固めています。参政・新人の酒井遼さん、共産・新人の平野貞雄さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫８区：尼崎市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫８区では自民・青山さんがやや先行し、中道・弘川さん、維新・徳安さんが追う展開です。兵庫８区には５人が立候補していて、自民・新人の青山繁晴さんが一歩リードしていて、中道・新人の弘川欣絵さん、維新・前職の徳安淳子さんが追う展開です。青山さんは自民支持層の５割以上、弘川さんは中道支持層の７割、徳安さんは維新支持層の６割を固めています。共産・新人の板東正恵さん、れいわ・新人の長谷川羽衣子さんは厳しい展開です。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫９区：明石市、洲本市、南あわじ市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫９区では自民・西村さんがリードしています。兵庫９区には４人が立候補していて、自民・前職の西村康稔さんが優位に立っていて、自民支持層の７割を固めています。中道・前職の橋本慧悟さんが続き、参政・新人の山寺崇仁さん、共産・新人の伊藤和貴さんは厳しい戦いです。今回の調査では４割半の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫１０区：加古川市、高砂市、稲美町など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫１０区では自民・渡海さんがやや先行、中道・隠樹さん、維新・掘井さんが追う展開です。兵庫１０区には５人が立候補していて、自民・前職の渡海紀三朗さんが一歩リードしていて、中道・新人の隠樹圭子さん、維新・元職の掘井健智さんが追う展開です。渡海さんは自民支持層の６割、隠樹さんは中道支持層の７割、掘井さんは維新支持層の４割以上を固めています。参政・新人の藤原誠也さん、共産・新人の奥田芙美代さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫１１区：姫路市の一部２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫１１区では自民・山田さんが一歩リードし、維新・住吉さんが追う展開です。兵庫１１区には５人が立候補していて、自民・新人の山田基靖さんがやや優位で、維新・元職の住吉寛紀さんが追う展開です。山田さんは自民支持層の４割、住吉さんは維新支持層の４割を固めています。国民・新人の中原立貴さん、参政・新人の山下聖さん、共産・新人の苦瓜一成さんは厳しい戦いです。今回の調査では６割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。■兵庫１２区：相生市、赤穂市、宍粟市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、兵庫１２区では自民・山口さんがリードしています。兵庫１２区には３人が立候補していて、自民・前職の山口壯さんが優位で、自民支持層の５割以上を固めています。維新・前職の池畑浩太朗さんが続き、共産・新人の太田清幸さんは厳しい戦いです。今回の調査では５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後、情勢が大きく変わる可能性があります。