衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【大阪１区〜５区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、大阪１区から５区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■大阪１区：大阪市（中央区・西区・天王寺区など）



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１区では維新・井上さんが先行しています。



大阪１区には５人が立候補していて、維新・前職の井上英孝さんがリードしています。井上さんは維新支持層の６割以上を固めているほか、自民支持層の１割以上を取り込んでいます。





自民・元職の大西宏幸さんが続き、国民・新人の塩野智郎さん、参政・新人の中村由紀さん、共産・新人の竹内祥倫さんは広がりを欠いています。今回の調査では約５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪２区：大阪市（生野区・阿倍野区・東住吉区など）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪２区では維新・高見さんがリードする展開です。大阪２区には４人が立候補していて、維新・新人の高見亮さんが優位に立っています。維新支持層の約６割から支持を得ているほか、自民や国民支持層からも約２割支持を得ています。無所属・前職の守島正さん、共産・新人の小川陽太さんが続き、参政・新人の石橋篤史さんは厳しい戦いを強いられています。６割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪３区：大阪市（大正区・住之江区・住吉区など）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪３区では維新・東さんがやや先行しています。大阪３区には５人が立候補していて、維新・前職の東徹さんが一歩リードする展開で、自民・元職の柳本顕さんが追いかけています。東さんは幅広い年齢層から支持を取り付けているほか、維新支持層の約６割を固めています。柳本さんは、自民支持層の５割以上から支持を得ています。中道・新人の宇都宮優子さんが続き、共産・新人の渡部結さん、参政・新人の山室貴史さんは厳しい戦いです。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪４区：大阪市（北区・都島区・福島区など）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪４区では維新・美延さんがやや先行しています。大阪４区には６人が立候補していて、維新・前職の美延映夫さんが、維新支持層の６割弱を固めて一歩リードし、自民・元職の中山泰秀さんが続きます。共産・新人の山田みのりさん、参政・新人の藤田美季さん、国民・新人の岡本忠志さん、諸派・新人の橋口和矢さんは広がりを欠いています。５割近くの人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪５区：大阪市（此花区・西淀川区・淀川区など）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪５区では維新・梅村さんがやや先行しています。大阪５区には６人が立候補していて、維新・前職の梅村聡さんが一歩リードしています。梅村さんは維新支持層のほぼ６割を固め、自民支持層の１割以上から支持を得ています。自民・元職の杉田水脈さんが続き、れいわ・前職の大石晃子さんが追う展開で、国民・新人の前田英倫さん、参政・新人の松山恵子さん、共産・新人の湊隆介さんは厳しい戦いを強いられています。５割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。