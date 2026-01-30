衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【大阪６区〜１０区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、大阪６区から１０区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■大阪６区：大阪市（旭区・鶴見区）・守口市・門真市



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪６区では維新・西田さんがやや優位な戦いを進めています。



大阪６区には５人が立候補していて、維新・前職の西田薫さんが、維新支持層の６割以上を固めて一歩リードしています。





自民・新人の永井正史さんと中道・新人の阪本洋三さんが続き、参政・新人の月足舞子さん、共産・新の亀井淳さんは苦しい戦いです。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪７区：吹田市・摂津市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪７区では維新・奥下さんと自民・渡嘉敷さんが激しく競り合っています。大阪７区には４人が立候補していて、維新・前職の奥下剛光さんと自民・元職の渡嘉敷奈緒美さんがデッドヒートを繰り広げています。奥下さんは維新支持層の５割以上を固め、５０代以上を中心に浸透しています。渡嘉敷さんは自民支持層の４割以上から支持を得ているほか、１０代〜３０代にも浸透しています。共産・新人の川添健真さん、参政・新人の石川勝さんが追う展開です。５割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪８区：豊中市・池田市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪８区では維新・漆間さんがやや先行しています。大阪８区には５人が立候補していて、維新・前職の漆間譲司さんが一歩リードしています。漆間さんは維新支持層の６割弱を固めています。自民・新人の高麗啓一郎さんが追う展開で、国民・新人の佐藤潤さん、共産・新人の平川節代さん、参政・新人の榊原美礼さんは厳しい戦いを強いられています。５割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪９区：茨木市・箕面市・豊能郡２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪９区では維新・萩原さんがやや先行しています。大阪９区では３人が立候補していて、維新・前職の萩原佳さんが一歩リードしています。萩原さんは維新支持層の５割以上を固め、国民支持層の２割弱からも支持を得ています。自民・新人の東田淳平さんが続き、社民・新人の西尾慧吾さんが追う展開です。５割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１０区：高槻市・三島郡２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１０区では維新・池下さんがやや先行しています。大阪１０区には４人が立候補していて、維新・前職の池下卓さんが一歩リードしています。池下さんは維新支持層の６割以上を固め、自民支持層の１割以上からも支持を得ています。中道・前職の尾辻かな子さんが追う展開で、自民・新人の加納陽之助さん、参政・新人の井上誠也さんが続きます。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。