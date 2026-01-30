衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【大阪１１区〜１５区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、大阪１１区から１５区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■大阪１１区：枚方市・交野市



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１１区では維新・中司さんが優位に立っています。



大阪１１区には５人が立候補していて、維新・前職の中司宏さんが安定した戦いを進めています。中司さんは幅広い年齢層から支持を得て、維新支持層の７割弱を固めています。





自民・新人の松本直高さん、中道・新人の村上賀厚さんが先行する中司さんを追い、参政・新人の山岡智美さん、共産・新人の北尾学さんが続く展開です。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１２区：寝屋川市・大東市・四條畷市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１２区では維新・藤田さんが優位に立っています。大阪１２区には４人が立候補していて、維新・前職の藤田文武さんがリードしています。藤田さんは維新支持層の６割以上を固め、自民支持層の３割弱、国民支持層の２割弱にも浸透しています。中道・元職の樽床伸二さん、自民・新人の北川晋平さんが追う展開で、共産・新人の太田徹さんは厳しい戦いです。ただ、４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１３区：東大阪市２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１３区では維新・岩谷さんがやや先行しています。大阪１３区には６人が立候補していて、維新・前職の岩谷良平さんが一歩リードしています。岩谷さんは維新支持層の６割以上を固め、自民支持層の１割以上からも支持を得ています。自民・元職の宗清皇一さんは、自民支持層の６割弱を固め追う展開で、中道・元職の本多平直さんが続き、共産・新人の宝井晃美さん、れいわ・前職の八幡愛さん、参政・新人の立岡昭是さんは広がりを欠いています。４割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１４区：八尾市・柏原市・羽曳野市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１４区では維新・青柳さんが優位に立っています。大阪１４区には３人が立候補しています。維新・前職の青柳仁士さんは幅広い年齢層から支持を得て、維新支持層の７割近くを固めて、頭１つ抜け出しています。自民・新人の尾立源幸さん、共産・新人の内藤耕一さんが続いています。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１５区：富田林市・河内長野市・松原市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１５区では維新・浦野さんがやや先行しています。大阪１５区には３人が立候補していて、維新・前職の浦野靖人さんが一歩リードしています。浦野さんは維新支持層の６割弱を固め、自民支持層の１割以上からも支持を得ています。自民・前職の島田智明さんが追う展開で、共産・新人の平山貴士さんは厳しい戦いです。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。