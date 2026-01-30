衆議院選挙　小選挙区の序盤情勢【大阪１６区〜１９区】　ＪＮＮインターネット調査に取材を加味【衆院選2026】

衆議院議員選挙、大阪１６区から１９区の序盤の情勢です。ＪＮＮは１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。



■大阪１６区：堺市（堺区・東区・北区）



２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１６区では維新・黒田さんがやや先行しています。



大阪１６区には４人が立候補していて、維新・前職の黒田征樹さんが一歩リードしています。黒田さんは幅広い年齢層から支持を得て、維新支持層の６割以上を固めています。





追う中道・前職の森山浩行さんは、中道支持層の８割強を固め、国民支持層の２割以上にも浸透しています。自民・新人の葉田治央さんが続く展開で、参政・新人の池上和日子さんは厳しい戦いです。５割の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１７区：堺市（中区・西区・南区）２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１７区では維新・馬場さんが優位に立っています。大阪１７区には４人が立候補していて、維新・前職の馬場伸幸さんが安定した戦いを進めています。馬場さんは維新支持層の６割強、自民支持層の２割以上から支持を得ています。自民・新人の信貴麻美さんが追う展開で、参政・新人の東本和美さん、共産・新人の井上光吉さんは厳しい戦いです。５割以上の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１８区：岸和田市・泉大津市・和泉市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１８区では維新・遠藤さんが優位に立っています。大阪１８区には３人が立候補していて、維新・前職の遠藤敬さんがリードしています。遠藤さんは維新支持層の６割強、自民支持層の２割以上から支持を得ています。自民・新人の内田隆嗣さん、共産・新人の馬場英樹さんは厳しい戦いです。５割強の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。■大阪１９区：貝塚市・泉佐野市・泉南市など２月８日投開票の衆議院選挙についてＪＮＮが序盤情勢を分析した結果、大阪１９区では自民・谷川さんと維新・伊東さんが激しく競り合っています。大阪１９区には５人が立候補していて、自民・元職の谷川とむさんと維新・前職の伊東信久さんが互角の戦いを繰り広げています。谷川さんは幅広い年齢層から支持を得て、自民支持層の５割以上を固めています。伊東さんは、維新支持層の５割強の支持を固めています。中道・新人の小羽根正代さんが追う展開で、参政・新人の松岡能礼さん、共産・新人の北村みきさんは厳しい戦いです。５割弱の人がまだ投票先を決めていないと答えていて、今後情勢が大きく変化する可能性があります。ＪＮＮでは、１月２８日と２９日、インターネット調査を行い、取材を加味して序盤の情勢を分析しました。