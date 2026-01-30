1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビでは「投票前に考える それって本当？」と題し、選挙の際にあふれるさまざまな情報とどう向き合っていくべきか考えます。

今回は、投票の“なりすまし”のリスクについて、日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

■入場券、一部地域では2月に届く見通し

──すでに始まっている衆議院選挙の期日前投票ですが入場券、みなさん届いているでしょうか？ どこの投票所で投票するのかが記載された「投票所入場券」。投票前には届くことになっていますが、選挙期間が短いことによる影響で、一部の地域では2月に入ってから届く見通しだということです。ただ実は、入場券がなくても投票ができることなどから「“なりすまし”が起きるのではないか」と不安の声が出ています。

■実は入場券なしでも…期日前投票は可能

SNSでは「不正投票やり放題」「なりすましや二重投票が可能なのは民主主義への冒とくだ」などといった声もあがっています。

実際に去年の参院選では、“なりすまし”などの詐偽投票で25人が検挙されています。

では、入場券がない場合、本人確認をどうするのかですが、法律では「選挙人名簿と照らし合わせる」としか定められていなくて、本人確認書類の提示は義務づけられていません。

つまり、“手ぶら”で投票が可能なんです。

ただ、総務省は運転免許証やマイナンバーカードなど本人確認書類を持参すれば、比較的スムーズに確認ができるとしています。

■指紋や筆跡が残る「宣誓書」が抑止力？

──そうなると“なりすまし”も防げるのではないでしょうか？

そうなんですが、運転免許証やマイナンバーカードを持っていない方もいます。

選挙実務に詳しく、自治体にアドバイスなども行っている、選挙制度実務研究会の小島勇人理事長は「本人確認書類を出したくても持ってこられない人もいて、その人の投票の権利を奪うわけにはいかない」と指摘しています。

また、期日前投票をする場合、宣誓書に本人が生年月日や氏名、住所などを手書きで記入し、選挙人名簿と照らし合わせて確認します。

小島さんは「宣誓書に指紋や筆跡が残るため、“なりすまし”への一定の抑止力となっている」としています。

■選挙実務の専門家「制度自体を見直す時期か」

これで“なりすまし”の可能性がゼロになるわけではありませんが、民主主義の根幹である投票という行為は、私たちが勝ち取ってきた大切な権利です。

それだけに、その権利を侵害する“なりすまし”行為は、悪質なものと言えます。

ただ、小島さんは「『身分証明が必要ないのはおかしい』という声があるなら、制度自体を見直す時期がきているのでは」とも指摘しています。

■「国民審査」2月1日からしか投票できず

そして、短期決戦の選挙でもう1つ気をつけたいことが「国民審査」です。

選挙に合わせて行われる最高裁判所の裁判官の「国民審査」は、2月1日からしか投票できません。そのため、それより前に衆院選の期日前投票をした人が国民審査の投票をしようとすると、あらためて投票所に行かなければならないので、注意が必要です。

（1月29日放送『news zero』より）