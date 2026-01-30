ともに10代で伝説のグループサウンズに加入 第一印象は「ちょっと生意気な…」
タレントの堺正章と俳優の井上順が、2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)堺正章、井上順 ＝テレビ朝日提供
堺と井上は伝説のグループサウンズ「ザ・スパイダース」で出会い、60年。共に血気盛んな16歳の時にグループへ加入し、先にいた堺は後から入ってきた井上を「ちょっと生意気な感じがした」と第一印象を語る。
井上がすでにグループにいた堺の印象を語ろうとすると、隣から堺さんの鋭い突っ込みが入るなど、今でも変わらぬ先輩・後輩の関係や、若い頃にステージで培ったお笑い芸人を超えた阿吽の呼吸、名コンビぶりを見せる。
今年80歳の堺と、来年80歳になる井上。堺が現状維持で生涯現役を宣言した一方、井上は、思いもかけない切実な心の叫びと驚きの決意を告白する。
