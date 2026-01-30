「ドSな人が好き」「自分のことを…」紅しょうが熊元プロレスが理想のタイプを明かす
2月3日のテレビ朝日系バラエティ番組『ロンドンハーツ』(毎週火曜23:15〜)では、「うぬぼれ注意! オトコの自分番付 紅しょうが熊元プロレスが付き合いたい男は?」を放送する。
『ロンドンハーツ』 ＝テレビ朝日提供
2月3日の放送では、前回に引き続き、スタジオの売れっ子芸人7名を、女性ゲストが付き合いたい順にランク付けし、その順位を芸人たち自らが予想する禁断の企画を実施。先週の紅しょうが・稲田美紀の相方である熊元プロレスが登場する。
順位付けされる男性芸人は、稲田と同じくバッテリィズ・エース、ダウ90000・蓮見翔をはじめ、FUJIWARA・藤本敏史、とにかく明るい安村、狩野英孝などのベテラン芸人に、さや香・新山、相席スタート・山添寛といった実力派漫才師も含めた計7名。
ランキング発表が始まると、熊元プロレスは「ドSな人が好き」「日頃のストレスをぶつけてほしい」「自分のことを心底バカにしてそう」と奇想天外な理由で、スタジオを混乱させる。さらに、熊元プロレスの理想のタイプを聞いた、アンタッチャブル・山崎弘也も「そんな人存在する?」と、理解が追い付かない様子で、予測不能なランキングに、相方の稲田も驚きの表情を見せる。
『ロンドンハーツ』 ＝テレビ朝日提供
