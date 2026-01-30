またも、歌舞伎役者の“泥酔事件”である。

【写真を見る】歌舞伎界にも衝撃「鶴松逮捕」が与えた余波とは

「新春浅草歌舞伎」（1月2〜26日、浅草公会堂）に出演中の中村鶴松（30）が、18日未明、泥酔して飲食店のドアを蹴破り、警視庁蔵前署に建造物損壊の疑いで現行犯逮捕されたのだ。

本人は翌日に釈放されたが、以後の出演は降板となり、急きょ代役を立てて、何とか公演自体は続けられた。

彼は、2月に幹部昇進し、〈中村舞鶴（まいづる）〉の襲名が決まっていた。名優・十七代目中村勘三郎の俳名〈中村舞鶴（ぶかく）〉にちなんだ芸名だ。だが、歌舞伎座での襲名披露公演「雨乞狐」は降板が決定。演目はそのままで、中村勘九郎と七之助が代役に立つ。

「3人目のせがれ」

もちろん襲名披露も見おくりとなった。そのほか、3月の中村屋一座の巡業「春暁歌舞伎特別公演2026」も降板。所属事務所は、「当面の間、謹慎する」旨を発表した。

歌舞伎ファン、中村屋のファンにとって〈中村鶴松〉といえば周知の若手人気役者だが、ご存じない方もいるだろう。簡単にご紹介しておこう。

中村鶴松（本名：清水大希）は、1995年生まれ。芸能とは無縁の、一般家庭の出身である。幼少期より児童劇団に所属し、2000年5月、5歳の時にオーディションを経て、歌舞伎座の「源氏物語」に、〈茜の上弟・竹麿〉役で、本名で出演した。これが初舞台である。ちなみにこの公演の座頭は、七代目市川新之助＝現在の市川團十郎白猿だった。

その後も、「実盛物語」の〈太郎吉〉や、「義経千本櫻」の〈お安実は安徳帝〉といった、“子役の大役”を次々つとめた。この時期に、すでにその才覚を見抜いていたファンも多い。そのなかには、いまでも本名にちなんで〈大ちゃん〉の愛称で呼ぶひともいる。

最初期の〈大ちゃん〉を育てたのは、子役指導の大ベテラン、音羽菊七さんだった。2000人以上の子役を育てた名指導者で、片岡愛之助、澤村精四郎といった一般家庭出身の子役は、ほとんどこの菊七さんの指導を受けている。台本は与えず、セリフを口移しで教え、ノートに書かせる厳しい指導で知られた。〈大ちゃん〉は、そんな菊七さんの徹底指導で育ったのである。やがて、オーディションなしで、指名されての子役出演が続くようになった。

そんな〈大ちゃん〉の才能に早くから注目しているひとがいた。五代目中村勘九郎（当時）である。2003年8月の歌舞伎座「野田版 鼠小僧」で〈孫さん太〉を見事に演じたのがきっかけで、部屋子に迎えることになった。

菊七さんは、2005年3月に60歳の若さで没するが、その2か月後の2005年5月、十八代目中村勘三郎襲名披露公演で、〈中村鶴松〉を襲名する。正式に部屋子披露され、「髪結新三」の〈丁稚長松〉などを演じた。

そもそも、堂々と「部屋子披露」と銘打たれること自体、勘三郎が、いかにこの少年に目をかけていたかがうかがわれる。現に勘三郎は、しばしば鶴松を「3人目のせがれ」と呼び、TVの密着番組などでも積極的に紹介していたのだ。

「あれは誰の息子？」「一般子役らしいよ」

さて、そんな道を歩んできた鶴松だが、役者としては、どうなのだろうか。それこそ〈大ちゃん〉の時期から注目していたという歌舞伎ファン（50歳代、女性）に語ってもらった。

「小柄ですっきりしたお顔立ちなので、娘役が多いのですが、子役のころから、男の子のお役も上手でした。たとえば――2002年12月の歌舞伎座『佐倉義民伝』は、五代目中村勘九郎（のちの勘三郎）、三代目市川猿之助（のちの猿翁）に、坂東玉三郎という豪華配役でした。この狂言では、主役・宗吾（勘九郎）の長男・彦七という子役が、泣かせる重要なお役です。よく幹部俳優の息子さんやお孫さんが演じますが、このときは、おそらくほとんどの見物にとって無名だった、一般子役の〈大ちゃん〉が演じました。それが、あまりにうまいので、『あれは誰の息子？』『一般子役らしいよ』と評判になったほどでした」

近年でも、やはり、若い立役が印象に残っているという。

「2021年8月の歌舞伎座『真景累ヶ淵』では、豊志賀（中村七之助）と深い仲になる色男の新吉役で、シリアスとコメディの中間風をうまく演じわけていました。昨年2月の『文七元結』では、手代文七でした。橋から投身自殺しようとするのを、長兵衛（中村勘九郎）に強引に止められ、『何するんですか、そんなことされたら死んじゃうじゃないですか！』と笑わせるお決まりの場面があるのですが、ここなど抱腹絶倒で、いろんなお役をこなせる役者さんになったものだと、感心しました」

この女性は、これまでの鶴松の自主公演「鶴明会」を、2回とも見物しているという。

「会場は、おなじみの浅草公会堂。1回目は2022年6月で、演目は『高坏』と『春興鏡獅子』でした。特に『鏡獅子』は前半のお小姓弥生が実に可愛らしく、後半のお獅子も大熱演でした。1日かぎりの2回公演でしたが、ともに満席で、最後は全席スタンディング・オベーション。歌舞伎公演と思えない、すさまじい熱気でした。このときは、勘九郎・七之助の両“お兄さん”が、幕間のトークショーに来てくれた、そのせいもあるでしょうが、部屋子出身の役者の自主公演としては、異例の大成功だったと思います」

しかし、このあと、かすかな“不安”を、このファン女性は抱くようになったという。

「どうもこのころから、お芝居やセリフに力が入りすぎているような気がしました。たとえば2024年2月の歌舞伎座『野崎村』のお光は、可憐で哀れを誘う演技でしたが、もうすこし軽やかさが欲しかったと思いました」

2回目の自主公演は、昨年9月だった。

「やはり浅草公会堂で、今度は2日間で3公演も。彼のような部屋子出身の若手で、自主公演を3回まわせる役者は、まずいないと思います。たいへんな人気ぶりで、ちょっと驚きました。演目は『勘平腹切』と、『雨乞狐』。このときもやはり、勘平は大熱演だったのですが、自ら腹を切って死んでゆく様子が、すこしパワフルすぎるように感じました」

後半の踊り「雨乞狐」は中村屋ゆかりの、大切な演目だという。

「それを引き継がせてもらうこと自体、“大出世”の証しです。しかしこの踊りは、中腰ジャンプの連続で、早変わりで六変化する、とてもきついアクロバティックな舞台なんです。以前、勘九郎さんは、勘太郎時代にこれを踊って、じん帯を切断してしまったほどです。〈大ちゃん〉は、怪我もなく3公演を踊り切りましたが、このときも、かなり力が入っていて、もう少し軽快な感じがあったらなあと思いました」

その「雨乞狐」は、2月の〈中村舞鶴襲名披露〉で演じる予定だった。つまり昨年の自主公演は、一種の“事前試演”だったのだ。

「あんなたいへんな踊りを、歌舞伎座の大舞台で、しかもあのパワフルさで24日間演じるなんて、ほんとうに大丈夫なのかと、心配していました。それだけに、正直いうと、降板になってホッとしたような気持ちもあるんです」

だが代演は、さすがに勘九郎一人では無理で、六変化を、七之助と2人で踊り分けて代演することになった。それほどキツい演目なのである。ちなみに、いま、勘九郎44歳、七之助42歳である。これだけでも、鶴松がいかに一門に迷惑をかけているか、想像できよう。

ファン女性がいうように、鶴松は、近年、芝居に力が入りすぎてしまい、酒席まで、その延長となってしまったのかもしれない。

多すぎる、歌舞伎役者の泥酔事件

しかし……近年、歌舞伎役者の、酒がらみの騒動は、あまりに多すぎないか。

そもそも、中村屋では、鶴松の“兄”七之助自身が、2005年1月、泥酔して、タクシーに無銭乗車。駆けつけた警官に暴行を加えて公務執行妨害で現行犯逮捕されている。このときは、父・勘三郎の襲名披露パーティーの帰りだったようだが、のちに、そこまで深酒させたのは、海老蔵（当時）だとの報道もあった。

その、十一代目市川海老蔵（現・市川團十郎白猿）といえば、“灰皿テキーラ”である。

2010年11月某日の明け方、“成田屋御曹子”は、西麻布の飲食店で元暴走族グループのリーダーに暴行され、顔面陥没の大けがを負った。この事件、加害者が逮捕され、当初、海老蔵は被害者と思われていた。だが海老蔵が、灰皿にテキーラを入れて相手に呑ませようとしていたことなどが明らかになり、海老蔵側にも非があったことが判明。活動自粛や休演がつづいた。一時、海老蔵は、“灰皿テキーラ男”の異名をとるようになった。

時期は前後するが、2006年9月には、中村獅童が、飲酒運転および信号無視で検挙後、書類送検されている。

2022年8月には、市川中車（香川照之）が、銀座の高級クラブで、極端なセクハラや、暴行におよんでいたことが発覚。その現場写真までが公開され、一時活動を休止した。さらに、女性スタッフやマネージャーに対する、暴力やハラスメント行為も発覚し、酒乱癖が伝えられた。



まだ、続く。

昨年6月、成駒屋の御曹子、六代目中村児太郎が、深酒しては、妻に馬乗りになって出血や大アザに至る暴行を加えていたことが発覚。一時は警官も駆けつけるほどの騒ぎになっていた。しかも、児太郎は、結婚の事実を、両親（父は九代目中村福助）に報告していなかったことも判明。妻側が、被害の証拠写真を公開した。そのあまりに異様なDVぶりに、背筋が寒くなったひとも多かった。

また、これは酒がらみではないが、四代目市川猿之助の事件は衝撃的だった。2023年5月、自らのパワハラ報道に悩んで、一家心中を企て、両親（父は四代目市川段四郎）を死に至らしめた「自殺ほう助」で逮捕されたのだ。判決は懲役3年、執行猶予5年で、その後も謹慎が続いている。

部屋子出身役者の、微妙な立場

ある梨園関係者の話。

「歌舞伎界は、せまい世界です。〈上下関係〉と、〈血縁の有無〉という、才能とは無関係のしがらみが2つある。名門の役者は甘やかされて育ちます。子どものころから、周囲のおとなが自分のためにあれこれやってくれるので、何でも思い通りになるような錯覚をおぼえ、酒席でもその延長でふるまってしまう。團十郎がその典型です。中クラスの役者は、上と下に挟まれてストレスが溜まっていく。46歳になって歌舞伎界に入った中車がそうです。さらにその下、特に血縁のない名題下は、問題を起こしても復帰できる御曹子とちがい、一度キレたらもうおしまいですから、キレることもできない」

ところが、そのどこにも当てはまらない、微妙な立場の役者がいるという。

「それが、相応に人気のある部屋子出身の役者です。鶴松が、その代表格です。本来、部屋子とは、血縁はないものの、才能のある子を、幹部俳優が、弟子と実子の中間的な立場に置いて育てる制度です。しかし、ここからさらに出世するには、幹部俳優の養子になって、“戸籍上の血縁”になるしかありません」

たとえば、坂東玉三郎は部屋子から守田勘弥の養子に、片岡愛之助は片岡秀太郎の養子となった。

話題の映画「国宝」は、この部屋子出身の役者（吉沢亮）が、名門幹部俳優の実子（横浜流星）を差し置いて出世し、人間国宝になる話だった。モデルは坂東玉三郎か？ と話題になったが、同時に、中村鶴松をも思わせるとの声もあった。

「ただし、鶴松の場合、“父親”にあたる幹部俳優が、もういません。“3人目のせがれ”とまで呼んでくれた勘三郎は、早世してしまった。おそらく鶴松は、自分の行く末を想像して、つらかったのではないでしょうか。現に、いくつかのインタビューで、部屋子のつらさや苦労を語っています。もちろん、だからといって、今回の事件が看過されてよいわけではありません。しかしその一方で、おなじ中学高校の後輩で、おなじく一般家庭出身の中村莟玉が、人間国宝・中村梅玉の養子になったので、ますます複雑な思いになっていたのかもしれません」

その莟玉が、今回の「新春浅草歌舞伎」で、数時間の準備で見事に鶴松の代役をこなし、絶賛を浴びた。

「悔しいけれど、莟玉さんのほうが……」

再び歌舞伎ファンの話。

「わたしは、今年の浅草歌舞伎は、一部二部とも、〈大ちゃん〉が出演していたときと、休演後の2回、見物しました。まずうれしかったのは、事件後も、浅草公会堂前の〈中村鶴松〉の幟（のぼり）や、役者名看板を、撤去しないでいてくれたことです。本来、出演していないのですから、外されても仕方ないのですが、主催・松竹の、唯一の“お情け”だったのかもしれません。2階ロビーにある出演者パネルの写真スポットも、そのまま残してくれていました。ブロマイドも、ちゃんと〈大ちゃん〉出演シーンを売ってくれていました」

今回、鶴松は3つの役をつとめていた。よって代役も3人が立ったが、

「激しい踊りの『相生獅子』で代役に立った市川男寅さんも立派でしたが、今回もっともたいへんだったのは、『傾城反魂香』（通称『吃又』）の〈女房おとく〉を、代役でつとめた中村莟玉さんだったと思います」

事件は18日未明に起きた。この日の第一部の開演は11時である。さすがに第一部の「相生獅子」は休演となった。問題は、15時開演、第二部のメイン「吃又」である。この狂言の〈おとく〉は準主役で、ほぼ出ずっぱりなのだ。

「『相生獅子』は尾上左近さんとの共演で、30分ほどの踊りですが、つづけて莟玉さんの『藤娘』がありましたから、これのみなら休演・払い戻しにしてもなんとか形にはなります。しかし『吃又』は90分近くある大型狂言です。これを休演にしたら、後半の『男女道成寺』60分のみになってしまい、これでは興行が成り立ちません。なんとしても『吃又』を閉めることはできないわけです。しかし、今回〈おとく〉をこなせるのは、どう見ても莟玉さんしかいませんでした。おそらく莟玉さんは、この日朝から15時の開幕までの間、自分が出る『藤娘』以外の時間は、〈おとく〉の稽古をされていたのではないでしょうか」

かくして半日弱の準備で、莟玉は、初役〈おとく〉で見事に鶴松の代役をこなし、舞台に穴をあけることはなかった（イヤホンガイドも、急きょ、役名を録音し直して対応した）。

「悔しいけれど、莟玉さんの〈おとく〉は、〈大ちゃん〉を上回っていたと思います。莟玉さんは義太夫も習っていたそうですし、このお芝居には〈修理之助〉役で出演したこともあるので、段取りはある程度、入っていたと思います。そのうえ、子どものころから日本舞踊の世界で育ったので、女方の振りが身体に沁み込んでいるように見えました。着物をたたむときの何気ない仕草など、とてもきれいで、夫役の中村橋之助さんを立てる世話女房ぶりも見事でした。おそらく莟玉さんは、おなじ部屋子出身で、学校の先輩でもある〈大ちゃん〉を助けるため、命がけだったと思います。自主公演にも賛助出演した仲ですし。でも、結果として、莟玉さんが思いがけず注目を浴びてしまい……〈大ちゃん〉は、ほんとうに残念なことをしてくれたものだと、子役時代から応援してきた身としては、悔しくて仕方ありません」

謹慎中の鶴松は、このファンの声を、どう聞くだろうか。

