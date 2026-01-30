第1回【高市自民に「単独過半数」報道も、衆院解散は5割以上が「評価しない」のナゾ…高市首相の信任を問う選挙に「予算855億円」を注ぎ込む価値はあるか】からの続き──。産経新聞とフジテレビ系列のニュースネットワークFNNは1月24日と25日に世論調査を実施。2月8日に投開票が行われる衆院選の比例代表で「中道改革連合」に投票するとの回答は10・3％だったと報じた。（全2回の第2回）

テレビ朝日系列のニュースネットワークANNも同じ24日と25日に世論調査を行い、比例で中道に投票するとの回答は15％だったと報じた。

読売新聞は23日から25日まで世論調査を実施し、比例で中道に投票するとの回答は9％だったと報じた。担当記者が言う。

「マスコミ各社の世論調査を伝える記事に目を通し、『今のところ比例で自民に投票する有権者は3割、中道は1割』と理解した読者も多かったかもしれません。ちなみに2025年6月、石破茂内閣の時に読売新聞が実施した世論調査を見ると、比例は旧立憲民主党に投票するとの回答は11％、旧公明党に投票するとの回答は5％でした。単純に足すと16％で、先の調査と比べると7％の減少です。中道は無党派層の支持を得られていないとの分析があり、23日から25日にかけて実施された読売の世論調査はその傾向を裏付けている可能性があります」

政治アナリストの伊藤惇夫氏は「事前にどれほど精密な世論調査を実施しても、選挙は蓋を開けなければ分からないものです」と釘を刺す。

「とはいえ、高市さんの人気を追い風に比例区で自民の得票が伸びるのは確実でしょう。その一方で小選挙区は分かりません。私は中道が自民を相手に接戦に持ち込む可能性はあると考えています。なぜなら自民は初めて“高市さん人気の空中戦”で衆院選を戦うからです。確かに旧立民では厳しい選挙戦になっている候補者も少なくないとは思います。しかしながら旧立民と旧公明の持つ組織票をしっかり固めることに成功すれば、『自民と維新の一方的勝利で中道は大敗』という結果は免れることができるはずなのです」

自民と中道で選挙戦略が逆転

自公連立政権の時代、自民は業界団体などの組織票を固め、旧公明の支持母体である創価学会の票──いわゆる“学会票”──が加わって選挙を戦った。

「小選挙区で勝利するためには徹底した“地上戦”が求められます。選挙区内を小まめに周り、支持者の票を固め、業界団体に支援を依頼するのが基本中の基本です。自民党も地上戦が得意な政党でしたが、日本経済の疲弊が長く続き、業界団体の“政治離れ”が加速しています。今も選挙で自民に協力しているのは一部の建設業界など限られた団体だけでしょう。さらに旧公明が連立を離脱しましたので“学会票”も消え去りました。自民党は高市さんの人気を最大限に活用するという“空中戦”で衆院選を戦うわけで、これは党始まって以来の選挙戦略と言っても過言ではないのです」（同・伊藤氏）

一方、旧立民の選挙戦略は「風頼みの空中戦」と批判されてきた。今でも労働組合という組織票を持っている建前になっているが、そもそも組合の加入率は減少する一方だ。自民党に「逆風」が吹き、批判票が流れ込めば議席が増えることもある。だが立民自体は有権者の積極的な支持を得られていなかった。

鍵を握る学会女性部

「ところが中道が誕生し、旧立民の候補者に旧公明の学会票が合流します。旧立民の候補者にとっては初めて“地上戦の武器”を手にいれたとも言えるでしょう。創価学会も労働組合と同じようにメンバーの高齢化、活動量の減少、組織の痩せ細りが顕著です。往時のようには票を集められないかもしれません。ただ私はその上で、学会の女性部に注目したいと思っています。創価学会で選挙戦の先頭に立つのは女性部です。旧公明は長らく『平和の党』と呼ばれ、これに女性部は誇りを持っていました。そのため連立を組んだ自民の安全保障政策などとは対立することも多く、学会の中では自民に対する批判や反発の声も目立っていたのです。旧立民は『平和主義の堅持』を主張してきましたから、国家観や外交、安全保障の政策などでは相性がいいはずです。女性部が旧立民との合流を歓迎し、組織力をフル活動させれば、興味深い選挙戦になるかもしれません」（同・伊藤氏）

参院選で旋風を巻き起こした国民民主党と参政党はどうだろうか。特に参政の神谷宗幣代表は「自民のリベラル系候補に刺客を送り、高市政権を援護射撃する」というユニークな選挙戦略を発表している。

本音は「自民党で単独過半数」

「新聞とテレビは今回の衆院選を『自民・維新VS中道』の図式で報じ始めています。この図式を有権者が受け入れれば、国民と参政は埋没してしまう可能性があります。ただし注意する必要があるのは参政には地方議員が多く、地方組織がしっかりしているという点です。実は参政も風任せの“空中戦”ではなく“地上戦”を戦う武器を持っていることは重要でしょう」（同・伊藤氏）

高市氏にとって最高の選挙結果は「自民で単独過半数」であることは言うまでもない。自身の人気を最大限に活用して選挙戦では“高市旋風”を巻き起こし、自民党だけで233議席以上を確保する。解散前の196議席から37議席の上積みに成功すれば、政権基盤は盤石となり、長期政権の可能性も一気に上昇する──。

「しかし高市さんは解散のタイミングを間違えたかもしれません。例えば、もっと早く1月初旬に解散していれば、選挙後の国会で2025年度内に2026年度予算案を成立させることができたと言われています。これが実現していたなら、少なくとも有権者が『高市さんは予算審議を放り出した』と批判することはなかったでしょう。また旧公明と旧立民で中道が誕生することも想定外だったはずです。徐々にではありますが、高市さんが当初抱いていた選挙戦のイメージとは食い違いが生じてきました」（同・伊藤氏）

最悪の展開

イメージとのズレなど物ともせず、高市人気で衆院選を圧勝する可能性もある。だが、逆の可能性も否定はできない──。

「高市さんにとって最悪の結果は中道が持ちこたえ、国民と参政が躍進を果たした場合でしょう。高市さんは『与党で過半数』を勝敗ラインに掲げました。解散前の自民と維新は合わせて230議席です。たった3議席を増やせば目標達成です。しかし野党が善戦し、与党2党で辛うじて過半数という結果に終われば、たとえ勝敗ラインを満たしたとしても衆院選に踏み切った判断が問われるはずです。有権者から『855億円の税金を使う必要があったのか？』との批判が高市さんに殺到する可能性はあると思います」

