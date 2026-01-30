読売新聞オンラインは1月28日、「自民が単独過半数うかがう、中道は伸び悩み・国民横ばい・参政大幅増…読売序盤情勢調査」との記事を配信、2月8日投開票の衆院選で自民党は支持を伸ばしており、233議席以上の「単独過半数」に達する可能性があると報じた。一方の維新に読売新聞は「比例選では苦戦」と指摘したが、自民と維新の連立与党では「絶対安定多数」の261議席を取れる勢いがあるとした。（全2回の第1回）

＊＊＊

ところが、である。高市早苗首相が衆議院の解散に踏み切ったことに対しては今でも異論が殺到している。

世論調査でも、その傾向は明らかだ。冒頭で紹介した読売新聞の世論調査は1月27日と28日に行われた。

高市首相

その前の世論調査、つまり読売が1月23日から25日に実施した調査を見ると、高市氏が「真冬の衆院解散」を決めたことについては「評価しない」が52％にのぼり、「評価する」の38％を上回った。

この調査で高市内閣の支持率は69％と高かった。だからこそ余計に「評価しない」の多さが際だったというわけだ。

「解散に反対」の意見が過半数を超えたのは読売だけではない。毎日新聞も世論調査を1月24日と25日に実施し、「衆院選より予算成立を優先すべきだった」は53％。「衆院選のためにはやむを得ない」の26％を上回った。

テレビ朝日系列のニュースネットワークANNは毎日新聞と同じ24日と25日に世論調査を実施し、衆院選の時期については「よくない」が57％となり、「よい」の27％を上回った。担当記者が言う。

「世論調査は同じ内容の質問でも、社によって尋ね方が異なります。そのため結果を単純に比較することは意味がないとされています。とはいえ読売、毎日、ANNの世論調査では3社とも『衆院解散に否定的な回答のほうが多い』という結果が出たわけです。これに注目が集まるのは当然でしょう。調査によって多少のばらつきはありますが、高市内閣の支持率が依然として高いことは事実です。となると少なからぬ国民が『高市さんのことは応援しているけど、解散総選挙には反対だ』と考えていることが分かります」

地方自治体の不満・不安

政治アナリストの伊藤惇夫氏は3社の世論調査に「相当数の国民が『高市さんは予算案審議を放り出して衆議院を解散した』と反発していると考えられます」と分析する。

「特に豪雪地帯で『ふざけるな』と思っている有権者はかなりの数に上るでしょう。何しろ選挙ポスターの掲示板は雪に埋もれてしまいます。街頭演説が困難な地域も少なくないはずです。次に選挙日程が超短期決戦で、地方自治体に重い負担がのしかかっています。これに疑問を持つ職員がいても不思議ではありません。国の予算案が決まらないと、自治体の予算も決まりません。複数の自治体から『4月と5月の予算が決まらず、財政が干上がってしまう』と悲鳴が上がっています。本来なら自民党の市町村議員や首長は党の候補者を懸命に応援しますが、今度の選挙だけは応援に消極的でも不思議はありません」

高市氏は衆議院を解散した理由として、1月19日の会見では「高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民の皆様に決めていただく」ためと説明した。

「高市さんは高い支持率をキープしていますが、どうもこの説明は国民の心に響かなかったようです。高市さんは会見で『高市早苗』や『高市』を約20回使いました。ご自身の人気を前提に『私か、私じゃない政治家かを選ぶ総選挙です』と有権者に迫ったわけです。しかし有権者は『そんなことを求められても、小選挙区は奈良2区でしか「高市早苗」と書けないじゃないか』と戸惑ったはずです」（同・伊藤氏）

大統領選ではなく衆院選

伊藤氏は「もし大統領選なら、候補者の高市さんを支持する有権者が『高市早苗』の票を投じるのは普通のことです」と言う。

「しかし2月8日に日本で投開票が行われる選挙は大統領選ではなく衆院選です。高市さんも自民党も共に支持している有権者であれば、選挙区で立候補している自民党の候補者に一票を投じることに疑問は感じないでしょう。一方、高市さんは支持しているけど、特定の政党は支持していないという無党派の有権者は混乱しているのではないでしょうか。『高市さんを応援するためには、小選挙区で立候補している自民党の候補に“白紙委任”する形で1票を投じろ』と言われているに等しいからです」

共同通信やANNの世論調査を見ると、衆院選で重視する政策として「物価高対策」と答えた人が多かったことが分かる。

「世論調査で解散に反対する人が過半数を超えたのは、物価高対策に必要なのは総選挙ではなく国会での議論だと考えているからでしょう。1月19日の記者会見で『飲食料品の消費税率を2年間0％にする』と言及しましたが、これも有権者に見透かされてしまったと思います。なぜなら高市さんは『実現に向けて検討を加速する』と述べたからです。永田町で『検討を加速する』は『すぐにはやらない』という意味です」（同・伊藤氏）

855億円の是非

「中道が『今秋から恒久的に食料品の消費税率を0％に引き下げる』という公約を発表したから、高市さんも食料品の消費税2年間0％を打ち出したのだ」──こう考える有権者も少なくないと伊藤氏は指摘する。

「高市さんが消費税0％に言及した最大の理由は、野党との争点を潰すためだということを有権者は分かっているわけです。『高市さんは本気で消費税を0％にするつもりはあるのか？』と感じている有権者も同じように相当な数に上るでしょう。となれば、衆院選で発生する“コスト”に疑問の目が向けられるかもしれません。選挙期間中、『855億円の予算を投じて総選挙を行う必要があるのか』という議論が起きる可能性はあると思います」

読売新聞の世論調査通りの結果となれば、世論は「高市さんが下した解散するという決断は正しかった」と受け止めるかもしれない。

だが、自民と維新の議席数が伸びなかった場合は、「そもそも高市さんが解散を決めたのは正しかったのか？」と批判が殺到する可能性があるというわけだ。

第2回【「真冬の総選挙」で“創価学会の女性部”がカギを握る理由…自民は「風まかせの空中戦」、中道は「組織票だのみの地上戦」という“ねじれ選挙”の驚くべき結末】では、高市旋風を追い風に“空中戦”を戦う自民に対し、学会票で“地上戦”を戦う中道、そして国民民主と参政はどこまで善戦するのか、詳しくお伝えする──。

デイリー新潮編集部