スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「イチゴ、どう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「イチゴ、どう食べるのが好き？」

・「イチゴ、どう食べるのが好き？」の結果は…


・1位 … そのまま 67%
・2位 練乳 21%
・3位 ケーキにIN 6%
・4位 ヨーグルト 3%
　
※小数点以下四捨五入

38,239票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

イチゴの手作り練乳がけ


【材料】（2人分）

イチゴ 10個
<練乳>
  牛乳 40ml
  砂糖 10g
ミントの葉 2枚

【下準備】

1、イチゴはヘタを取り、大きい場合は半分に切り、サッと洗い、水気をきる。



【作り方】

1、鍋に＜練乳＞の材料を入れて中火で混ぜながら加熱し、沸騰したら弱火に落として半量になるまで煮詰め、粗熱をとる。



2、器にイチゴを盛って(1)をかけ、ミントの葉を飾る。



(E・レシピ編集部)