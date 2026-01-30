「イチゴ、どう食べるのが好き？」＜回答数38,239票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第425回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「イチゴ、どう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「イチゴ、どう食べるのが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
イチゴの手作り練乳がけ
【材料】（2人分）
イチゴ 10個
<練乳>
牛乳 40ml
砂糖 10g
ミントの葉 2枚
【下準備】
1、イチゴはヘタを取り、大きい場合は半分に切り、サッと洗い、水気をきる。
【作り方】
1、鍋に＜練乳＞の材料を入れて中火で混ぜながら加熱し、沸騰したら弱火に落として半量になるまで煮詰め、粗熱をとる。
2、器にイチゴを盛って(1)をかけ、ミントの葉を飾る。
(E・レシピ編集部)
