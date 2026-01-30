濱田岳、戦国武将・真田幸村役で“ほっこりミステリー”に参戦＜探偵さん、リュック開いてますよ＞

松田龍平主演の新感覚ほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。

本日1月30日（金）放送の第4話に、実力派の名優・濱田岳が登場する。

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を、奇想天外な方法で解決していく本作。

第4話で濱田岳が演じるのは、徳川家康も恐れたと言われるほど勇猛で、歴史に名をはせた偉大なる戦国武将・真田幸村だ。

世は戦国。鹿角に六文銭、真紅の甲冑に身を包み、勇ましい姿の幸村は“真田十勇士”を従え、まさに戦に向かわんとしたそのとき…はたと異変に気づく。

真田十勇士が、まさかの“真田九勇士”に？ 一刻の猶予もないなか、呆然とする幸村。戦の行方はどうなってしまうのか…。

◆真田十勇士の1人がタイムスリップ!?

戦国の世で起きた想定外の事態に幸村が困惑する一方、現代の西ヶ谷温泉にも異変が。

戦国時代から消えた真田十勇士の1人・穴山小助（三河悠冴）が、西ヶ谷温泉にタイムスリップしていた。

小助は何が起きているのかまったくわからず、見たこともない町の様子におどおど。弓矢を構えながら町を彷徨っていると、町人たちから変質者が出たと思われて遠巻きにスマホで撮影されてしまう。

そんな小助にさらなる悲劇が…。通りかかった商店「フレッシュマート酒井」に恐る恐る入ると、看板娘の酒井あおい（郄橋ひかる）がいつもの調子で「あんた、この町の人間じゃないね」とお出迎え。

しかし、あろうことか小助が取った行動があおいの逆鱗に触れ…あおいが史上最大のブチギレ！ いったい小助とあおいの間で何か起きたのか？ 郄橋ひかる渾身の熱演にも注目だ。

◆探偵さんが決死の“タイムマシン”作り！

戦国時代から現代にタイムスリップしてしまった小助。前代未聞の窮地を救えるのは、やはり“探偵さん”しかいないのか？

小助は警察に戦国時代に戻りたいと必死に訴えるも信じてもらえるわけもなく…。どうしたものかと困り果てたベテラン刑事・春藤慶太郎（光石研）は、またもや洋輔に丸投げする。

当初は半信半疑だったものの、小助の真剣な眼差しに「嘘をついているとは思えない」と感じた洋輔は、清水としのり（大倉孝二）、室町圭（水澤紳吾）も巻きこみ、タイムマシン作りに挑むことに。

これまで数々のトンデモ依頼に奇天烈な発明品で解決したり、しなかったりしながら、どんな依頼にも向き合ってきた洋輔。はたして、時空を超えた救出劇を成功させることはできるのか？