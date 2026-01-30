ÌÝÂåÏÂ¿Í¡ßÎÓÍµÂÀ¡ßËÙ²È°ì´õ¡ßÂç¸¶Í³Úö¡¢ÂçÀôÍÎ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù½Ð±é¤Ø
¡¡10·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂçÀôÍÎ¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢ÎÓÍµÂÀ¡¢ËÙ²È°ì´õ¡¢Âç¸¶Í³Úö¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¡×¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ëÃÓ°æ¸Í½á¼«¿È¤¬½½Í¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÌÊÌ©¤ÇËÄÂç¤Ê¼èºà¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ç1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¡¢Ãø¼Ô»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÃ±¹ÔËÜ¾å²¼´¬ÁÈ¤ÇÈ¯´©¤µ¤ì¤¿¡£1987Ç¯°ÊÍè¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¼çºÅ¡¦´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ±ÇÁü²½¤¹¤ë¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁËÜÁª½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª²ñ¤òÆÍÇË¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌÀÀ¿³Ø±¡¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÈ¢º¬Ï©¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤Ç¤âÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡³ØÀ¸¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤ÎÎÏÁö¤È°ì½Ö¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¡¢¤½¤ì¤òÍ¾¤µ¤ºÂª¤¨¤è¤¦¤È2Æü´Ö¤Ç14»þ´Ö°Ê¾å¤â¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥ì¥Ó¶É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤¡¢Ã¯¤¬·èÃÇ¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡ØÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤Ï¿Í¡¹¤Î¶»¤òÇ®¤¯¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àÁö¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤òÆÏ¤±¤ë¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤ÎÆ®¤¤¤¬¡¢Æ±»þ¿Ê¹Ô¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤òÃ´¤¦¡ÖÂçÆü¥Æ¥ì¥Ó¡×¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µーÌò¤ÎÂçÀô¡¢¸Å¹ë¡¦ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤Î¿·´ÆÆÄ¡¦¹ÃÈå¿¿¿ÍÌò¤Î»³²¼ÃÒµ×¤ËÂ³¤¡¢4ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤ËÄ©¤à³ØÀ¸¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥ÈÁíÀª18Ì¾¡£Èà¤é¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î¥é¥ó¥Êー¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ëËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¹ç½É¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âè4ÃÆ¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÝÂå¡¢ÎÓ¡¢ËÙ²È¡¢Âç¸¶¤Î4Ì¾¡£ÌÝÂå¤¬ÌÀÀ¿³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯À¸¡¦Á°ÅçÍ§²ðÌò¡¢ÎÓ¤¬»³²¦Âç³Ø2Ç¯À¸¡¦ÁÒ²ÊÃÆÌò¡¢ËÙ²È¤¬Ä´ÉÛÂç³Ø4Ç¯À¸¤Îº´ÏÂÅÄÀ²Ìò¡¢Âç¸¶¤¬À¾ÆîÂç³Ø2Ç¯À¸¤ÎÏÂÅÄÉ÷ÂÀÌò¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£4Ì¾¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÌÝÂåÏÂ¿Í½é¤á¤ÆÃÓ°æ¸Í½áÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤â³ØÀ¸Ìò¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó±é¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÁª¼ê¡£Ìòºî¤ê¤Ç¤âÀìÌçÅª¤ÊÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÃÎ¼±¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æü¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ÝÉñ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÌ¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¤¤å«¤¬³Î¼Â¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ù¤â³§¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¿¿Ùõ¤Ë»£±Æ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÓÍµÂÀ¤â¤È¤â¤ÈÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÄ¹µ÷Î¥¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£¤Ç¤â¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬¼ñÌ£¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ëÌò¤Ë¤á¤°¤ê¹ç¤¨¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Áö¤ë¤³¤È¤¬¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ê»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ØÆÏ¤¯¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìòºî¤ê¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ëÁÒ²Ê ÃÆ¤Î¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ê¤É¤ò½ù¡¹¤Ë¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÓ°æ¸Í½áÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ²È°ì´õ½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤Á¤í¤ó´î¤Ó¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤Î»ý¤Ä½Å°µ´¶¤È¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ØÁá¤¯¥É¥é¥Þ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤â¤¦³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë¶ì¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»£±Æ¤â¤Þ¤ÀÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Ï¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¸¶Í³ÚöÃÓ°æ¸Í½áÀèÀ¸¤Î¸¶ºî¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÈ¢º¬±ØÅÁ¤¬Âêºà¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤È¤¢¤Ã¤Æ½Å°µ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æü¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢Ìç¤¬³«¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Î±ýÏ©¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤Ø´ÑÀï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤Æ¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤¬Å¨Ì£Êý´Ø·¸¤Ê¤¯À¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Á´¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÇ®¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë