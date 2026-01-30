STARTO ENTERTAINMENTに所属するジュニア総勢77人が出演するライブ『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』が29日、横浜アリーナでスタート。ACEesの浮所飛貴さん（23）がライブ前に行われた取材会で意気込みを語りました。

『ジュニア STAR to FESTIVAL 2026』は昨年2月に結成されたACEes、KEY TO LIT、B&ZAIをはじめ、次世代を担うジュニアたちが集うステージ。総勢77人が出演し、7公演で約10万5000人の動員（主催者発表）を予定しています。

■「状況の変化があった中で…」1年ぶりのライブに意気込み

開演前に行われた取材会には浮所さんら11人が出席。1年ぶりのライブへ意気込みを聞かれた浮所さんは「まだ緊張してます。グループが変わったり、いろいろな状況の変化があった中で、いろんな景色を見て、経験を積んでもう一度集まって全員でコンサートをやるっていうので、すごく楽しみなんですけど、どんな感じになるかドキドキしている感じです」と答えました。

最後に「スタフェスから始まるあいうえお作文で締めたいと思います」と話した浮所さん。周りに「めちゃくちゃ準備してんじゃん」とイジられつつも「“す”ばらしく、“た”のしくてかっこいい僕たちの、“フェ”ースをみて、“す”ごく楽しいコンサートになります！ 頑張るぞ！」と改めて意気込みました。