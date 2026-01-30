　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万3300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては75.6円安。出来高は1万4303枚だった。

　TOPIX先物期近は3554ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比8.70ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53300　　　　　 -10　　　 14303
日経225mini 　　　　　　 53295　　　　　 -20　　　259679
TOPIX先物 　　　　　　　　3554　　　　 +10.5　　　 20754
JPX日経400先物　　　　　 32025　　　　　 +75　　　　1636
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　　+0　　　　1285
東証REIT指数先物　　売買不成立

