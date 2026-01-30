日経225先物：30日夜間取引終値＝10円安、5万3300円
30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円安の5万3300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万3375.6円に対しては75.6円安。出来高は1万4303枚だった。
TOPIX先物期近は3554ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比8.70ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53300 -10 14303
日経225mini 53295 -20 259679
TOPIX先物 3554 +10.5 20754
JPX日経400先物 32025 +75 1636
グロース指数先物 691 +0 1285
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3554ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比8.70ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53300 -10 14303
日経225mini 53295 -20 259679
TOPIX先物 3554 +10.5 20754
JPX日経400先物 32025 +75 1636
グロース指数先物 691 +0 1285
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース