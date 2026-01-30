プロ野球・巨人の堀田賢慎投手は2019年のドラフト1位で、今年でプロ7年目を迎えます。25年シーズンは1軍で8試合と悔しい結果に終わりましたが、なんとか巻き返しを図りたい、とこのオフには同じチームの大勢投手に弟子入りすることになりました。

「去年のシーズン中に大勢さんがストレッチとかトレーニングをしているのを見て、なんでこのタイミングでこのトレーニング、ストレッチをしているのかって疑問に思うことが多くて・・・」

オフにはジャイアンツ球場などで、大勢投手とともにトレーニング。そこでやったトレーニングはシーズン中とは全く違うトレーニングで、堀田投手にとっては目からうろこだったといいます。

「僕はシーズン中にもガツガツやらなきゃというタイプだったんですけど、一番は“試合で100%の状態で投げられる体に持って行くのが大切だ”と。そのためにガツガツするのをを選択しているならいいけど、目的がハッキリしない中でやると逆に体が疲れるよと言われて・・・シーズン中に自分の体と会話して、それにあったトレーニングをする大切さを学びました」

自分の体を改めて知るところから始めたこのオフ。「難しいです」と苦笑いを見せましたが、「（大勢さんとやって）得るものしかないです」と充実した表情をのぞかせていました。

「先発でも中継ぎでも。どこで投げたいとかよりは、しっかりコンディションを整えて、いつでもどこでも、チームが困ったとき、穴があいたときに、『賢慎、いこうか』ってなるように。準備もそうですが、結果も出したいと思います」

今季目指すは1軍にずっといること。数字うんぬんではなく、1年間ケガなくコンディションを整えて、試合に臨み、チームに貢献したいと語りました。