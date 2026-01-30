「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（２９日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉河津桜賞を制したソルパッサーレ（牝、四位）はチューリップ賞（３月１日・阪神、芝１６００メートル）へ。２着タイムレスキス（牝、吉村）はデイリー杯クイーンＣ（２月１４日・東京、芝１６００メートル）を予定。

２５日の京都で新馬勝ちしたピクシーナイトの半弟ペイジャー（牡、福永）は川田との新コンビで３月８日の中山７Ｒ・１勝クラス（芝１６００メートル）へ。２５日の小倉で未勝利勝ちしたミトノリン（牝、前川）は、かささぎ賞（２月８日・小倉、芝１２００メートル）に向かう。

〈美浦〉フェアリーＳ４着のマカレイ（牝、上原博）はアネモネＳ（３月１４日・中山、牝・芝１６００メートル）へ。昨年のダービー馬クロワデュノールの全弟で、５日に中山１勝クラス３着のチャリングクロス（牡、奥村武）は水仙賞（２月２８日・中山、芝２２００メートル）に向かう。ともに所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。

１１月東京で新馬勝ちしたノーブルサヴェージ（牡、森一）はフリージア賞（２月２１日・東京、芝２０００メートル）を目標にする。