¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÏÂçºåÇÕ¤«Í½È÷ÅÐÏ¿¤Î¥É¥Ð¥¤£×£Ã¥Ç¡¼½ô¶¥Áö¤«¤é»ÏÆ°Àï
¡¡¡ÖÍÎÏÇÏ¼¡ÁöÊó¡×¡Ê£²£¹Æü¡Ë
¡¡ÍÎÏÇÏ¤Î¼¡ÁöÊó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ²°¥®¥¬À¹¤ê¡×¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ªÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤ÇÏ¢Æü¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¼èºàÈÉ¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¢¡ÍÇÏµÇ°£±£³Ãå¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¡Ë¤ÏÂçºåÇÕ¡Ê£´·î£µÆü¡¦ºå¿À¡¢¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¡¢Í½È÷ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥Ð¥¤£×£Ã¥Ç¡¼½ô¶¥Áö¡Ê£³·î£²£¸Æü¡¦£Õ£Á£Å¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤Î¥¿¡¼¥Õ¡Ê¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê¼Ç£²£´£±£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢¥ï¡¼¥ë¥É£Ã¡Ê¥À¡¼¥È£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é»ÏÆ°Àï¤òÁªÂò¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡¢¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤òµòÅÀ¤ËÀ¤³¦Åª¤Ë¶¥ÁöÇÏ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¡¼¥ë¥â¥¢¤Î¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥Þ¥°¥Ë¥¢»á¤¬¹ñ³°ºß½»¤Î³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ£Ê£Ò£Á¤ÎÇÏ¼ç»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£½êÍÇÏ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥±¥ë»º¶ð¤Î£³ºÐ²´ÇÏ¤¬£²£´Æü¤Ë·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ±¹¼Ë¤ËÆþ±¹¤·¤¿¡£ÇÏÌ¾¤Ï¥Á¥§¥µ¥Ô¡¼¥¯¥Ù¥¤¤Ç¿½ÀÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¤òÀ©¤·¤¿¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦»Í°Ì¡Ë¤Ï¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Ê£²·î£²£²Æü¡¦Åìµþ¡¢¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¢¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ£·Ãå¤Î¥µ¥Õ¥£¥é¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓÅº¡Ë¤ÏµþÅÔµÇ°¡Ê£²·î£±£µÆü¡¦µþÅÔ¡¢¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£¤ß¤Á¤Î¤¯£Ó£¶Ãå¤ÎÎ½ÇÏ¥¯¥Õ¥¡¥·¥ë¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤ÏËÌ¶å½£Ã»µ÷Î¥£Ó¡Ê£²·î£±£µÆü¡¦¾®ÁÒ¡¢¼Ç£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¢¡ºòÇ¯Ëö¤Ë£Ï£ÐÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Õ¥¡¥à¥¨¥ì¥¬¥ó¥Æ¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃæÂ¼¡Ë¤ÏÂçÏÂ£Ó¡Ê£²·î£¸Æü¡¦µþÅÔ¡¢¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£