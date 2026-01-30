「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）

今、メキメキ腕を上げて存在感急上昇中の安藤洋一騎手（３６）＝大井・藤田輝＝がＪＲＡに初参戦。大井の荒山勝師が送り出すネオトキオで根岸Ｓに挑戦する。

父が笠松からＪＲＡに転身した安藤光彰元騎手で、叔父が一時代を築いた勝己元騎手。言わずと知れた“アンミツ＆アンカツ”兄弟と血のつながりを持つサラブレッドで、義兄は現役ＪＲＡ騎手の太宰。「父には時々悩みとかを相談するけど、叔父さんとはあまり話はしないですね」と笑う。父の答えは決まって「頑張れ！」、「やるしかない！」と簡潔だという。

決して、騎手生活は順調ではなかった。０９年にデビューしたが、６年間は白星が１桁。騎乗数が１００に満たない年もあった。転機は兄弟子・坂井英光現調教師からの助言で、１４年に藤田輝厩舎への転厩。ホッカイドウ競馬の雄・田中淳司厩舎での期間限定騎乗や、荒山勝厩舎の調教も手伝うようにした。その地道な努力が実を結び、騎乗数、勝ち鞍がアップ。２４年には自己最多の６７勝。重賞タイトルも手にした。

ネオトキオとは２４年６月からコンビ結成。初戦は４着も、その後は８戦連続騎乗で〈４・４・０・０〉。「とにかく真面目じゃない。難しい」と苦笑いだが、「コーナーで一度は遊ぶんだけど、そこからの爆発力がすごい。まさに狂気。直線が長いのはいい。多分後ろからになると思うし、どこまで伸びるか」と展望する。

ＪＲＡ初騎乗にも「テンションが上がることはないし、どこへ行ってもいつも通り」と淡々だが、自身の名前を売る好機に「性格的には重賞向きかな。大舞台でこそ、やってやろうという気持ちが強くなるんです」とニヤリ。真冬の府中に燃える男“アンヨウ”が立つ。